Les Raptors et la popularité du basketball chez les jeunes

Les jeunes joueurs de Gatineau sont plus en plus nombreux et on prédit une hausse des inscriptions au basketball. C'est le cas au programme de mini-basket des Phénix de l' école Polyvalente Nicolas-Gatineau. Les responsables du programme ont ajouté des places ce printemps pour répondre à la demande.

« Nous avons 310 jeunes pendant l'année scolaire [deux fois par semaine]. Nous en avons 120 jeunes ce printemps. Il y a un engouement et je pense que le fait que les Raptors vont bien, ça va encore provoquer une augmentation, on l'espère », souligne le coordonnateur des programmes de basketball, Jean Duchesne.

Les Raptors de Toronto célèbrent leur victoire en finale de l'Est. Photo : Getty Images / Claus Andersen

Mais les succès des Raptors n'ont fait qu'accentuer une popularité déjà grandissante selon M. Duchesne. La visibilité sans précédent de l'équipe et du sport au pays font en sorte qu'on parle de basketball partout.

Un entraîneur parle à ses jeunes joueurs de basketball Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les petits gars ne se couchent pas. Ils regardent le match au complet et même si ça finit plus tard, les parents embarquent autant. Ils me parlent des joueurs qu'ils ont vu jouer. Il y a trois ans, je pense qu'ils ne connaissaient aucun joueur de la NBA. Jean Duchesne, coordonnateur des programmes de basketball

C'est ce qui fait le succès du basketball dans une région historiquement gagnée au hockey. Des personnes qui n'avaient aucun intérêt pour la NBA s'intéressent maintenant au basketball.

« On a travaillé fort pour que les jeunes soient intéressés par le basket [et amener] de la popularité dans le sport aussi. On est dans une région axée sur le hockey. On essaie de faire en sorte que le sport devienne de plus en plus populaire. On a beaucoup de talent ici dans la région, il faut juste l'exploiter plus je crois », mentionne Youssef Elmasry, qui est entraîneur de mini basket.

Une centaine de jeunes écoutent les instructions de Jean Duchesne, responsable du programme de mini-basket des Phénix Photo : Jonathan Jobin

On aura bientôt plus de jeunes qui sont intéressés à ce sport-là et on va mettre plus d'argent je crois, Basketball Canada aura du travail à faire! Youssef Elmasry, entraîneur de mini basket

Un mal pour un bien pour le basketball mineur. Si les intervenants du sport ne peuvent que se réjouir du succès des Raptors et de l'engouement pour la discipline, ils craignent aussi une vague d'inscription monstre dans les prochains mois, à laquelle ils ne pourraient pas nécessairement répondre.

Des joueurs de basketball pendant un exercice Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

« C'est une des difficultés. Il faut trouver des ressources humaines, des intervenants qui peuvent encadrer ces jeunes-là. On a de bons adultes qui gèrent ça ici et on intègre nos jeunes du secondaire. Ça leur donne une première expérience de travail », précise M. Duchesne.

Qui sait, la prochaine vedette des Raptors de Toronto se trouve peut-être dans un groupe de mini-basket en ce moment. Les jeunes regardent avec attention la formation qui compte déjà sur trois joueurs qui parlent français.