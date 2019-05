La loi sur les véhicules zéro émission est adoptée en Colombie-Britannique

Selon la nouvelle loi, les véhicules à zéro émission comprennent les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules à hydrogène.

L'objectif à court terme de la loi est que 10 % des voitures et des camionettes vendues dans la province n'émettent aucun gaz à effet de serre d'ici 2025.

Pour Dan Woynillowicz, directeur des politiques chez Clean Energy Canada, la loi est un outil qui permettra aux Britanno-Colombiens d’accéder aux véhicules qu’ils recherchent.

« Elle contribuera grandement à la résolution d’un problème auquel nous faisons face en Colombie-Britannique. Davantage de Britanno-Colombiens sont intéressés à acheter des véhicules électriques que nous en avons chez les concessionnaires », explique-t-il.

Selon M. Woynillowicz, les objectifs établis par la nouvelle loi pourraient être revus pendant les 20 prochaines années, puisque les politiciens suivront la demande et la disponibilité de véhicules sans émissions sur le marché.

Des doutes chez l'opposition officielle

Les libéraux de la Colombie-Britannique ont voté pour la loi, mais selon Peter Milobar, porte-parole en matière d'environnement de l'opposition officielle, certains problèmes la rendront majoritairement inefficace.

Les automobilistes peuvent toujours se procurer des véhicules en Alberta s’ils croient que les véhicules sans émissions ne sont pas idéals, explique M. Milobar. Il ajoute également que le système de crédits inscrit dans la loi offre une échappatoire aux fabricants.

« Le gouvernement peut vendre des crédits et il n’y a aucune limite au nombre de crédits qu’ils peuvent créer. Alors les fabricants seraient capables d’accéder à ces crédits et de payer un peu plus au gouvernement sans réellement avoir mis plus de véhicules électriques sur les routes », dit-il.

Milobar soutient également que l’emphase sur les émissions émises par des véhicules au cours des 20 prochaines années n’aura pas un grand impact sur la réduction des émissions globales de la province.

Selon lui, les moteurs à combustion deviennent de moins en moins polluants et ne devraient donc pas être interdits.

« Aucune des dates de référence pour les réductions ciblées ne sera réellement pertinente jusqu’après la prochaine élection générale », conclut Milobar.