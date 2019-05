Windsor accueille le plus grand espace de réalité virtuelle pour véhicules autonomes au Canada

Les entreprises d'automatisation de la région de Windsor, dans le Sud-Ouest de l'Ontario, peuvent désormais compter sur un nouvel espace pour développer leurs projets en réalité virtuelle. Le centre Virtual Reality CAVE for Connected and Autonomous Vehicle Technologies a officiellement ouvert ses portes mercredi. Il s'agit du plus grand espace de réalité virtuelle pour véhicules autonomes et connectés au Canada.

Financé en partie par les Centres d'excellence de l'Ontario, ce laboratoire donne accès à de l'équipement et des services spécialisés aux entreprises locales et promet de révolutionner la conception des produits.

Selon Suresh Rama, directeur de l'innovation commerciale et de la recherche et du développement chez Valiant Tool and Mold, cet environnement offre la possibilité de travailler plus rapidement et à moindres coûts.

La réalité virtuelle permet de faire des modifications selon les demandes d'un client avant même que tout soit physiquement construit.

Il y a beaucoup d'étapes dans le processus , explique M. Rama qui estime par ailleurs à environ 20 % la réduction des coûts sur chaque projet en limitant l'achat de matériaux inutiles et en gagnant du temps.

Pour Raed Kadri, directeur de la technologie automobile et de l'innovation en matière de mobilité aux Centres d'excellence de l'Ontario, le VR CaveVirtual Reality CAVE for Connected and Autonomous Vehicle Technologies aidera l'Ontario et Windsor à demeurer des chefs de file en matière de technologie des transports.

La simulation d'arrière-plan que les ordinateurs sont en train de faire, vous pouvez la prendre et la commercialiser , affirme-t-il.

Les tests en réalité virtuelle peuvent être utilisés dans l'industrie automobile, pour les produits de consommation et dans les systèmes aérospatiaux.

Avec des informations de CBC