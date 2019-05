Perez Cleveland reconnu coupable du meurtre de Jennifer Barrett

« Ce n'était pas un homme. C'était un animal », a déclaré David Barrett, tard mercredi soir, après le prononcé du verdict.

Le corps de Jennifer Barrett a été découvert dans un baril dans la cour arrière d'une maison du quartier Waverley Heights à Winnipeg, le 1er décembre 2016. Selon la police, le baril était rempli de produits chimiques destinés à accélérer la décomposition du corps.

La police pense qu'elle a été tuée plus de trois mois avant la découverte de sa dépouille. Des analyses en laboratoire ont permis d'identifier la victime.

Jennifer Barrett avait 42 ans au moment de sa mort et avait un enfant en Ontario. Selon sa famille, l’infirmière avait quitté Sudbury en 2012 pour s’établir à Winnipeg.

Au cours du procès, le jury composé de sept hommes et cinq femmes a entendu de quelle façon Mme Barrett et quatre autres femmes avaient été maltraitées et manipulées. Elles vivaient toutes ensemble dans une maison avec l’accusé et sa fille d’âge adulte.

Deux des femmes, Holley Sullivan et Jessica Reid, ont témoigné durant le procès. Elles ont raconté ce qui s’est passé durant les nombreuses années de violence physique. Elles ont aussi expliqué que la victime avait été gardée dans le sous-sol de la résidence à l’été 2016, quelques mois avant sa mort, parce que Perez Cleveland croyait que Jennifer Barrett lui était infidèle.

Selon les procureurs de la Couronne, Perez Cleveland devrait faire face à la justice de nouveau en 2020, pour 55 autres accusations déposées en décembre 2016, deux mois avant sa mise en accusation pour le meurtre de Jennifer Barrett.

Mme Sullivan et Mme Reid ont déménagé de la résidence de M. Cleveland en novembre 2016. Elles ont été arrêtées en février 2017 et accusées d’avoir été des complices de Perez Cleveland.

Holley Sullivan, 28 ans, purge une peine de trois ans en prison tandis que Jessica Reid, 34 ans, attend son procès qui doit débuter en janvier 2020.

Un quart de siècle derrière les barreaux

La condamnation de Perez Cleveland est assortie d'une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Le corps de Jennifer Barrett, âgé de 42 ans, a été découvert dans un baril dans la cour arrière d'une maison du quartier Waverley Heights à Winnipeg, le 1er décembre 2016. Photo : Radio-Canada

« Vous étiez le responsable d'une maison d'horreurs. Vous étiez responsable de cruauté, d'abus, d'intimidation et de peur, a dit le juge Glenn Joyal. Vous méritez toutes les secondes, toutes les minutes, tous les mois de cette peine de 25 ans ».

Selon les procureurs de la Couronne, Perez Cleveland devrait faire face à la justice de nouveau en 2020 pour 55 autres accusations déposées en décembre 2016, deux mois avant sa mise en accusation pour le meurtre de Jennifer Barrett. Il est accusé notamment d'agression armée, de violation des conditions de libération conditionnelle, de possession d'une arme et d'avoir proféré des menaces.