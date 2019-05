Activités sexuelles au parc Jeffrey-Gingras : la police de Sherbrooke sévit

C'est une problématique qui existe depuis plusieurs années dans plusieurs parcs de la ville. On a remarqué que, depuis la fonte des neiges, il y a une recrudescence de personnes qui vont dans les boisés, près de la piste cyclable et du stationnement pour s'adonner à des activités sexuelles. On augmente donc la surveillance dans le secteur , indique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Samuel Ducharme.

Outre les patrouilleurs, la Sécurité des milieux, qui s'occupe de la patrouille à vélo, va planifier des interventions à cet endroit cet été. On a aussi une collaboration avec la patrouille prévention de la Ville de Sherbrooke. Ce sont de futurs policiers, des étudiants en techniques policières, qui vont s'y rendre pour faire respecter les règlements municipaux , ajoute-t-il.

Dans les dix derniers jours, les policiers sont intervenus à une vingtaine de reprises dans ce parc situé le long du boul. Saint-François. On a remis des constats d'infraction et expulsé des gens. La problématique peut être travaillée de plusieurs façons. Il y a des infractions criminelles de reliées à ça. Les gens peuvent passer à la cour. On parle de grossière indécence, d'être vêtu de façon non convenable dans les espaces publics ou se tenir hors des sentiers multifonctionnels.

Selon Samuel Ducharme, les citoyens n'ont pas lieu de s'inquiéter de la situation. Ce n'est pas agréable d'être témoin de ça, c'est sûr. Habituellement, les gens s'enfoncent plus creux dans la forêt. Historiquement, il n'y a pas d'agression rapportée contre des gens qui n'ont pas rapport dans la situation. Les gens ne doivent pas craindre l'utilisation de la piste cyclable et du parc.