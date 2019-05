Des travaux de la Ville d'Ottawa responsables de la congestion des derniers jours

Les travaux ont pour but de mettre la table pour la mise en service du train léger en adaptant l'intersection pour les utilisateurs du transport en commun qui emprunteront la ligne de la Confédération.

Ces modifications incluent des ajustements aux feux de circulation et aux bordures ainsi que le réaménagement des passages pour piétons , a fait savoir Carina Duclos, gestionnaire en conception et construction à la Ville d'Ottawa, par voie de communiqué.

Le gouvernement fédéral semble à court d'idées pour désengorger le réseau routier de la capitale nationale, lui qui est responsable des ponts interprovinciaux. Pour ce qui est des mesures que le gouvernement peut prendre, nous sommes à explorer toutes les possibilités qui s'ouvrent , mentionne le député libéral de la circonscription de Gatineau, Steven MacKinnon.

Le report des travaux sur le pont Alexandra, annoncé mercredi, devrait permettre d'éviter d'empirer les choses momentanément, mais ils devront débuter dès que les travaux sur le pont du Portage seront achevés. On a une structure, le pont Alexandra, qui est à la fin de sa vie utile. Afin de prolonger sa vie de 5 à 10 ans, nous devons passer à l'acte , assure le député fédéral.

Les ponts interprovinciaux ont été conçus pour permettre la circulation d'approximativement 650 000 personnes, alors que la population de la région métropolitaine approche la barre des 1,5 million d'habitants. Pour les libéraux, la solution passe par la construction d'un nouveau pont pour relier l'Outaouais à l'Est ontarien.

Notre système ne suffit plus et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de rouvrir l'enjeu du sixième lien. C'est promis depuis 50 ans et c'est le temps maintenant de briser cette impasse et de passer aux actes.

Steven MacKinnon, député libéral fédéral de la circonscription de Gatineau