En route vers un surplus budgétaire au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

La situation financière du CIUSSS se porte bien grâce à beaucoup de travail, beaucoup de concertation des intervenants et des équipes. Le travail n'est pas complété et les résultats finaux seront présentés au prochain conseil d'administration en juin. On s'entend que sur un budget de 1,5 milliard, on parle de 1 % , explique la directrice des ressources financières au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Lyne Jutras.

Selon les documents déposés au conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, une demande sera faite au ministère de la Santé pour transférer 13 millions de dollars du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisation. Ce transfert permettra d'investir dans les travaux au site Val-du-Lac du Centre jeunesse de l'Estrie, notamment.

Un budget équilibré de 1,5 milliard pour l'année 2019-2020 a également été présenté et adopté par les membres du conseil d'administration.