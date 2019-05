Si le pollen des arbres vous fait éternuer, vous n’avez encore rien vu!

Les personnes souffrant d'allergies saisonnières qui traversent un printemps difficile pourraient être confrontées à une situation encore pire. Si vous éternuez et reniflez déjà pendant la saison des pollens produit par des arbres à Ottawa, un allergologue a une mauvaise nouvelle à vous annoncer : la saison des graminées et de l'herbe à poux pourrait être encore pire.

Le Dr Antony Ham Pong, qui traite des patients allergiques depuis environ 35 ans, prévient que la combinaison d'un printemps humide et d'une forte fonte des neiges menace de créer une « super floraison d'herbe à poux avec beaucoup de pollen ».

M. Ham Pong soutient que certains patients prennent déjà des précautions.

Certains de mes patients qui ont cessé leur traitement au cours des dernières années ont dit : " Ok, je vais recommencer le traitement cette année parce que je n'ai pas hâte à la saison estivale de l'herbe à poux ", a-t-il ajouté.

Les niveaux de pollen sont élevés

Selon les Laboratoires de recherche en aérobiologie, Ottawa est actuellement en pleine saison des pollens d'arbres particulièrement désagréables. L'entreprise étudie les niveaux de pollen dans les villes à travers le Canada et analyse les données recueillies dans les stations de mesure pour produire des prévisions.

À Ottawa, il s'agit d'une saison plus intense, principalement en raison des conditions météorologiques de l'an dernier. Nous continuons d'observer des saisons plus longues et une intensité légèrement plus élevée du pollen présent dans l'air , a déclaré Daniel Coates, directeur du marketing et du développement commercial de la compagnie.

Cette année, Ottawa a déjà dépassé le taux de pollens des arbres de 2015, 2016 et 2018 , a mentionné M. Coates, et on s'attend à ce qu'il atteigne ou éclipse les niveaux de 2017.

Comment se défendre

Les prévisions de cette année ne sont pas de bonnes nouvelles pour Caio Lima, 29 ans, qui est allergique à presque tous les arbres qui fleurissent au printemps.

Je me fais un vaporisateur nasal et je m’applique des gouttes pour les yeux quand c'est nécessaire. J'essaie de ne pas consommer de Reactine ou d'antihistaminiques similaires, simplement parce qu'ils me donnent l'impression d'être un zombie , a dit M. Lima.

Caio Lima souffre d'allergies saisonnières Photo : Radio-Canada / Robyn Miller

Ce dernier a développé ses allergies il y a environ 10 ans, mais il a aussi développé des stratégies pour traverser des saisons difficiles comme celle-ci.

Si je sors, je reviens, je prends une douche, je nettoie tous mes vêtements. C'est un peu plus ennuyeux, il faut juste être plus prudent.

Malheureusement pour M. Lima, il est aussi allergique à l'herbe à poux, donc il n'y a aucun soulagement en vue.

Vous ne pouvez pas apaiser leurs craintes si vous savez que ça va mal tourner, mais vous pouvez les traiter , a précisé M. Ham Pong.

Assurez-vous qu'ils ont leurs médicaments en main, qu'ils ont le bon plan d'action, qu'ils commencent à prendre leurs médicaments juste avant ou dès le début de la saison de l'herbe à poux et qu'ils les prennent tous les jours pendant la saison, et non pas à l'occasion , a fait valoir l'allergologue

Il suggère également de rester à l'intérieur avec les fenêtres et les portes fermées autant que possible.