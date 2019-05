Des Valdoriens déplorent que la Ville interdise l'utilisation de pneus usagés comme matériau de construction

Jolyane Luneau et Michel Robert-Manceau ont amorcé en 2018 la construction d'une serre solaire passive [ne nécessitant pas d'énergie supplémentaire pour le chauffage]. Leur objectif : utiliser une serre à l'année dont la température serait maintenue à un niveau acceptable grâce à la masse thermique des pneus. Ils utiliseraient ainsi des matériaux usagés dans une optique d'économie circulaire. Plus de 150 pneus avaient été récupérés auprès des garagistes de la municipalité.

Jolyane Luneau et Michel Robert-Manceau souhaitent utiliser des pneus usagés pour la construction d'une serre sur leur terrain. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Or, la Ville de Val-d'Or a récemment exigé le démantèlement de la structure puisque le couple n'avait pas de demandé de permis de construction au préalable. Ces derniers reconnaissent leur tort, mais se disent déçus que malgré leurs discussions avec la Ville, le conseil municipal refuse de permettre l'utilisation de pneus usagés.

En ce moment, la Ville n'est comme pas rendu là, donc nous c'est sûr que ça va nous briser le cœur de tout avoir à recommencer en béton. Jolyane Luneau

Michel Robert-Manceau estime que la Ville devrait faire preuve de plus d'ouverture aux nouvelles techniques de construction qui impliquent la réutilisation de certains matériaux non conventionnels. J'ai l'impression que la Ville de Val-d'Or devrait s'ouvrir à cela puis voir plus loin que la complication [liée à la modification de leurs pratiques], souligne-t-il. On dirait que l'optique de la récupération de matériel ça leur pas par-dessus la tête, que ça les rejoint pas.

Jolyane Luneau et Michel Robert-Manceau ont amorcé la construction de la serre en 2018. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ailleurs au Québec

Le couple a obtenu une confirmation écrite du ministère de l'Environnement, dont nous avons obtenu une copie, qui stipule que leur projet ne nécessite pas de certificat d'autorisation du ministère puisque « l'impact des travaux est jugé restreint ».

Ils plaident également que d'autres villes au Québec, dont Bromont, ont autorisé la construction de bâtiment à partir de pneus usagés. Mme Luneau et M. Robert-Manceau se basent sur des plans de conception conçue par Solution ERA et qui ont été utilisés par d'autres constructions du genre au Québec.

Le projet qu'on a est tellement détaillé et ça démontre tout le potentiel, puis comment qu'il n'y a pas de négatif là-dedans, qu'il n'y aurait pas de raison de le refuser finalement. Jolyane Juneau

Les pneus sont recouverts d'une membrane qui empêche tout contact avec le sol, explique Mme Luneau. Les pneus ne sont aucunement à l'air, ni à l'eau. Il y a pas de risque d'incendie, il n'y a pas de risque de contamination. Ça fait vraiment en fait une structure extrêmement solide , affirme-t-elle.

Michel Robert-Manceau craint que le refus soit en partie fondé sur un souci d'éviter les complications. Je pense que le fin fond de l'histoire, c'est qu'ils se sont dits que s'ils nous donnaient le droit, après tout le monde commencerait à construire des affaires en pneu. Notre impression, c'est qu'ils veulent juste tuer cela dans l'œuf puis [ne] plus avoir de problèmes par la suite , se désole-t-il.

La Ville s'explique

Invité à commenter, le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, rappelle que le couple n'avait pas demandé de permis. La personne qui a fait quelque chose sans demander de permis, qu'on ne vienne pas nous demander une absolution après, tranche M. Corbeil. Ça, me permet de rappeler cela aux gens qu'avant de s'aventurer hors des sentiers battus ou des projets qui sont questionnables, faits donc des vérifications préliminaires. Ça prend un peu de temps, c'est sans frais, puis vous allez avoir l'heure juste.

Pour des raisons de sécurité incendie, des raisons d'esthétisme puis aussi de non-connaissance du comportement de ces éléments-là avec le temps, on ne prendra pas de risque inutile. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

Le maire explique que les pneus usagés ne font pas partie des matériaux de construction autorisés par le Code de construction du Québec et le Centre canadien des matériaux de construction.

La Ville aurait malgré tout le pouvoir d'autoriser l'utilisation des pneus, comme d'autres l'ont fait, ce qu'elle ne compte pas faire, par prudence. Ce matériau-là n'a pas un comportement à long terme qui est bien documenté, souligne M. Corbeil. On est dans une zone inconnue, si on enfouit cela, comment ça se comporte? Est-ce que ça se désintègre avec le temps? Est-ce que ça libère des particules toxiques ou dangereuses? Et il y a un enjeu de stabilité des structures.

Invité à réagir sur le fait que d'autres Villes autorisent l'utilisation des pneus usagée, M. Corbeil rétorque : Nous on n'a pas envie d'être les premiers au bâton puis après cela être responsable de choses qu'on a autorisées.