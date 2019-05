Un navire de recherche de la Garde côtière hors service jusqu’en 2020

Le plus vieux navire de la flotte de la Garde côtière canadienne, le NGCC Hudson, sera en cale sèche jusqu'en avril 2020 pour des travaux qui visent à prolonger sa vie. Le Canada devra donc faire appel à des navires privés pour ses missions scientifiques dans l'Atlantique.

Trois sorties sont prévues cet automne. Elles doivent servir à recueillir des données biologiques, physiques et chimiques sur l’océan.

Ces missions ont permis, ces dernières années, de documenter le réchauffement de l’Atlantique.

Elles se font normalement à bord de l’Hudson. Mais pour la deuxième fois en trois ans, le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière devra trouver des solutions de rechange. Les travaux de remise à neuf du vieux navire de 56 ans se prolongent.

En mars dernier, le ministère avait annoncé des travaux pour réparer les ponts et les réservoirs du navire, ainsi que pour remplacer des pièces d’acier. Ils devaient être terminés cet automne. Un contrat de 10 millions de dollars avait été accordé au chantier maritime Newdock de Saint-Jean, à Terre-Neuve.

Selon un porte-parole du ministère, Jocelyn Lubczuk, il était déjà prévu à ce moment-là que d’autres travaux seraient nécessaires. L’annonce en mars concernait le contrat pour les travaux en cale sèche. Services publics et Approvisionnement Canada fera bientôt un appel d’offres pour des travaux le long du bord du navire.

Des navires loués pour les missions scientifiques

Le gouvernement fédéral aura donc besoin d’un navire de rechange pour les missions qu’il mène dans le golfe du Saint-Laurent et le long des côtes de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec dans le cadre de son Programme de monitorage de la région Atlantique, qui vise notamment à mieux comprendre les variations de l’océan, au gré des saisons et sur plusieurs années.

Pour sa mission printanière, Pêches et Océans Canada a nolisé le Coriolis II, un navire scientifique exploité par l’Institut des sciences de la mer de Rimouski.

Un scientifique du ministère basé à Halifax, David Hébert, ne sait pas si un navire pourra être trouvé pour la mission qui se déroule normalement en septembre, au large de la Nouvelle-Écosse.

Jusqu’à ce qu’un contrat soit signé, on ne nous dit pas si un navire est disponible pour [cette mission].

Il espère que l’appel d’offres à venir éclaircira la situation.

Une flotte vieillissante

L’affrètement de navires est devenu courant depuis quelques années à la Garde côtière canadienne, à cause du vieillissement de sa flotte.

L’an dernier, par exemple, l’agence a dépensé 290 000 $ pour noliser un chalutier de haute mer parce que deux de ses navires, sur la côte atlantique, subissaient des travaux importants.

Et à l’automne de 2017, c’est 2,58 millions de dollars que le gouvernement du Canada a payés pour louer trois navires, parce que la première phase de la remise à neuf du Hudson avait pris du retard au chantier maritime de Hamilton.

Lorsque ces travaux seront complétés, la Garde côtière espère tirer cinq années de service additionnel du Hudson, en attendant que le navire qui le remplacera, qui sera construit au chantier Seaspan de Vancouver, soit mis à l’eau.

Selon Jocelyn Lubczuk, les travaux sur le Hudson montrent à quel point les 15,7 milliards de dollars annoncés la semaine dernière par le premier ministre Justin Trudeau pour renouveler la flotte de la Garde côtière sont nécessaires.

Environ 2 milliards de dollars de cette somme ont été réservés à la réfection des navires existants.