11 500 personnes réclament une amélioration des services de santé dans Memphrémagog

Le comité de vigie de l'hôpital Memphrémagog dénonce à nouveau la réforme Barette en santé et souhaite que les services soient améliorés dans le secteur de Magog. Mercredi, lors de la séance du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, le comité a déposé une pétition de 11 500 noms.

Le comité souhaite, entre autres, le retour à une gouvernance locale à l'hôpital Memphrémagog et qu'une personne de la MRC siège sur au conseil d'administration du CIUSSS.

Le président du comité, Jean-Guy Gingras, voit d'un bon oeil l'arrivée de Stéphane Tremblay à titre de président et directeur-général du CIUSSS pour faire avancer les dossiers. Depuis que nous avons rencontré Dr Tremblay, il y eut des avancements. Par exemple, à l'automne 2020, il devrait y avoir, à Magog, un service de gériatrie et un ajout de lits. Il est franc, direct et transparent.

La pétition a été lancée l'automne 2018.

Ce comité a été mis sur pied, car des élus et des citoyens de la MRC Memphrémagog sont inquiets quant à l'avenir de leur hôpital depuis la création du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Plusieurs craignent de perdre des services de proximité au profit de Sherbrooke.