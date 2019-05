Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS recherche 400 nouveaux employés

C'est ce qu'a affirmé la directrice des ressources humaines au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Josée Paquette, lors du conseil d'administration de l'organisation qui avait lieu mercredi soir à Magog.

C'est une « bonne amélioration » par rapport à la dernière mesure qui avait été prise il y a un mois et qui faisait état d'un manque de 600 employés. Une nouvelle mesure sera prise à la mi-juin. Nos embauches sont quotidiennes. C'est vraiment notre obsession pour les prochaines semaines. On a encore des possibilités dans différents types d'emploi que les gens soient formés ou qu'ils soient plus des employés généraux. On accueille tous les types de CV , ajoute-t-elle.

Au total, 1000 nouveaux employés feront leur entrée dans le réseau de la santé en Estrie au cours des prochaines semaines pour nous permettre de passer une période d'été la plus positive possible dans un contexte de pénurie de ressources qui nous frappe de plein fouet .

Stratégies d'embauche

Pour permettre aux employés actuels de prendre leurs vacances pendant l'été, Mme Paquette rappelle que le CIUSSS n'aura d'autres choix que de recourir au temps supplémentaire, mais aussi à l'emploi de main-d'oeuvre indépendante. On a aussi fait des pas importants avec des types d'emploi alternatif. On manque beaucoup de préposés aux bénéficiaires. Notre objectif, dans les prochaines semaines, c'est d'embaucher des aide de service. Si tout va bien, on devrait en avoir 100 qui vont joindre les équipes, surtout en soins de longue durée, par le fait qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher des préposés aux bénéficiaires.

Autre exemple d'emploi alternatif que propose le CIUSSS, c'est d'aller chercher les étudiants pendant leur parcours scolaire. Un travailleur social qui n'a pas terminé, qui est en deuxième année, on va l'embaucher comme aide sociale pour qu'il vienne prêter main-forte aux équipes avant qu'il n'ait son diplôme , ajoute Mme Paquette.

Un blitz d'appels à des personnes retraitées d'emploi où il y a pénurie de personnel a aussi été fait. Au total 236 ex-employés ont été appelés et 35 d'entre eux ont accepté de venir travailler pendant l'été. Quatre ou cinq enseignants du cégep en soins infirmiers ont également accepté de nous donner des disponibilités pendant l'été pour venir nous aider , dit-elle.

Les travailleuses enceintes qui doivent être retirées de leur travail à cause des dangers pour leur grossesse sont réaffectées à d'autres types d'emploi comme la prise de rendez-vous ou au suivi clinique téléphonique auprès de la clientèle.

Même si la direction sait très bien que beaucoup de ces employés embauchés pour la période estivale partiront à la fin de l'été, elle espère que plusieurs d'entre eux offriront des disponibilités pour travailler à temps partiel au cours de l'année scolaire.