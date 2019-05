Des manifestants qui ont occupé Muskrat Falls ne sont plus accusés au criminel

La Couronne a retiré les accusations criminelles qui pesaient sur 14 personnes qui ont participé aux manifestations dans le chantier de Muskrat Falls il y a plus de deux ans.

J’ai pleuré de joie lorsque j’ai vu mon nom et celui de mon fils sur la liste , affirme Beatrice Hunter, membre du groupe Labrador Land Protectors. C’est tout un soulagement, ajoute-t-elle.

Mme Hunter a été emprisonnée pour avoir refusé de promettre à la cour de respecter l’ordonnance de ne pas bloquer l’accès au chantier. Elle et plusieurs autres subissent des procédures judiciaires au civil et au criminel depuis l’occupation du chantier par des manifestants en octobre 2016.

Ces personnes ont déjà été poursuivies au civil à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Les traduire en justice au criminel pour les mêmes circonstances violerait le principe qu’une personne ne peut subir deux procès pour les mêmes accusations, explique la Couronne.

Dans la majorité des cas, ces personnes étaient accusées de méfait et de désobéissance à un ordre de la cour. Une personne était aussi accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur sans autorisation. Cette accusation a aussi été abandonnée.

Cela signifie que nous ne sommes pas des criminels et, nous l’espérons, que tous les autres protecteurs de l’eau où qu’ils soient ne sont pas des criminels non plus , affirme Beatrice Hunter, qui dit maintenant voir la lumière au bout du tunnel.

Les procédures au civil sont terminées et le juge doit rendre sa décision à la mi-juin. Photo : CBC/Jacob Barker

Les procédures au civil se sont terminées la semaine dernière. Un juge devrait rendre sa décision sur cette affaire cet été.

Beatrice Hunter dit prier pour que les accusations au civil soient aussi abandonnées. La question du méthylmercure inquiète toujours les résidents des environs de Muskrat Falls, explique-t-elle.

Des accusations criminelles pèsent toujours sur d’autres personnes pour des gestes qu’elles auraient commis à Muskrat Falls. C’est notamment le cas du journaliste Justin Brake. Les procédures dans leur cas auront lieu en juin.

Avec les renseignements de Jacob Barker, de CBC