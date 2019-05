Réunion de familles immigrantes : Ottawa conclut une entente secrète pour annuler deux poursuites

Le gouvernement fédéral a conclu une entente secrète pour faire annuler deux poursuites judiciaires qui prétendaient que son processus de demande en ligne pour réunir les familles immigrantes était imparfait et injuste, a appris CBC News.

Pour régler le litige, le gouvernement a accordé au moins 70 des places convoitées aux demandeurs à l’origine des poursuites pour leur permettre de parrainer leurs parents ou grands-parents au Canada.

Les avocats qui ont participé au règlement des poursuites, qui comprenait une entente de non-divulgation, ont refusé de fournir des détails à CBC. Il n'existe pas de documents publics à propos de l’entente.

Les poursuites judiciaires ont été intentées à Toronto et à Vancouver après que le processus de demande en ligne, largement critiqué, eut été lancé le 28 janvier. Le processus, fonctionnant selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avait laissé des dizaines de milliers de personnes frustrées et furieuses parce qu'elles ne pouvaient pas accéder au formulaire ou le remplir assez rapidement.

Le 28 janvier, les demandes en ligne avaient été accessibles à 12 h, et le processus de demande s’était terminé moins de neuf minutes plus tard.

Une rafale de plaintes avait alors suivi, plusieurs dénonçant le fait que les gens n’ayant pas la possibilité de remplir la demande rapidement avaient été désavantagés, comme les personnes handicapées ou ayant des problèmes d'alphabétisation, ou celles qui vivent dans des endroits où les connexions Internet sont lentes.

Selon les dossiers d'une contestation judiciaire qui a été déposée en cour fédérale à Toronto le 12 février par 13 demandeurs, mais dont on ignore si elle est liée à celle qui nous occupe ici, le processus d'inscription en ligne était « tellement imparfait que des milliers de parties intéressées, y compris les demandeurs [...] se sont vus refuser une possibilité raisonnable de parrainer leurs parents pour immigrer au Canada ».

« Le processus de demande en ligne, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre, était arbitraire, capricieux, injuste et injuste sur le plan procédural », peut-on lire dans le document du tribunal.

Cette année, le gouvernement fédéral a décidé d’accueillir 20 000 personnes parrainées par leurs familles, 3000 de plus qu’en 2018. Il a confirmé que plus de 100 000 parrains avaient tenté d'accéder au formulaire en ligne.

Un processus arbitraire et injuste

Un fonctionnaire du gouvernement qui n'était pas autorisé à parler publiquement de l'affaire a déclaré à CBC que le gouvernement avait choisi de régler les deux contestations judiciaires ainsi parce que le nombre de demandeurs était relativement faible, parce qu'il comprenait des demandeurs handicapés et qu'une procédure judiciaire aurait pu suspendre l'ensemble des demandes faites en ligne.

Pour l'avocate spécialisée en droit de l'immigration, Mary Keyork, qui n'était pas au courant du règlement, celui-ci est « très injuste » pour ceux qui n'étaient pas au courant des poursuites ou qui ne pouvaient se permettre d'y participer. « Je pense qu'ils vont être très déçus et qu'ils vont avoir l'impression d'avoir été trompés d'une façon ou d'une autre », dit-elle.

« Même si les gens qui ont les moyens ont le droit d'aller chercher un avocat, d'entamer des procédures et de se battre pour leurs droits, quand cela vous arrive personnellement, c'est très douloureux, surtout quand vous avez des gens qui essaient d'amener leurs parents ici depuis de très nombreuses années », poursuit-elle.

Selon l'avocat spécialisé en droit de l'immigration Lorne Waldman, qui lui non plus n'était pas au courant du règlement, le processus de demande en ligne est extrêmement problématique et ouvre la porte à de multiples motifs de contestation judiciaire.

« Évidemment, ce que le gouvernement espère, c'est qu'en réglant la question rapidement et en gardant l'affaire secrète, d'autres personnes ne lanceront pas leurs propres poursuites, affirme Me Waldman. Ils essaient donc de limiter le nombre de personnes qui bénéficieront de la contestation judiciaire. »

Lorsque les gens désirant parrainer un membre de leur famille apprendront l'existence du règlement, ils demanderont des concessions semblables à Ottawa, estime l'avocat. « Quand ce sera rendu public, ce sera essentiellement une invitation à tous ceux qui n'ont pas obtenu une place de lancer une poursuite et d'exiger le même traitement », croit-il.

M. Waldman considère que le gouvernement doit trouver un moyen de réformer le programme de manière à ce que les gens soient choisis équitablement, et non arbitrairement.

Un programme problématique

Le programme de parrainage des parents et des grands-parents qui vise à réunir les familles immigrantes est aux prises avec des problèmes depuis plusieurs années.

C'était la première année que le gouvernement adoptait un système de demande en ligne fonctionnant selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Selon une déclaration du bureau du ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, le processus de demande en ligne a été mis en place pour assurer l'équité et prévenir les abus, mais le système est maintenant sous révision. « Nous surveillons continuellement tous nos programmes pour trouver des moyens de les améliorer. Il est trop tôt pour spéculer sur des changements potentiels au processus de demande de l'an prochain », a soutenu le ministre.

Le système adopté cette année en avait remplacé un autre de demande en ligne, un système de loterie. Ce système avait été très controversé, les critiques affirmant qu'il jouait essentiellement avec la vie des gens.

Quant au processus de loterie, il avait lui-même remplacé un autre système fonctionnant selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Cette façon de faire était elle aussi impopulaire, parce qu'elle entraînait une ruée de personnes en janvier de chaque année aux portes des centres de traitement des demandes. Les gens y faisaient la queue ou payaient d’autres personnes pour la faire à leur place et remettre leurs demandes, préparées par des consultants ou des avocats.

S’ils le désirent, les citoyens canadiens et les résidents permanents qui désirent réunir leur famille peuvent demander un super visa pour leurs parents ou leurs grands-parents, ce qui leur permet de prolonger leur visite jusqu'à deux ans après leur entrée au Canada. Un visa à entrées multiples de 10 ans permet quant à lui plusieurs visites d’une durée maximale de six mois chacune.

Ces visas spéciaux exigent cependant des candidats de présenter une preuve d'assurance médicale privée ainsi qu’une preuve de soutien financier.

Un texte de Kathleen Harris, de CBC News