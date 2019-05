Gala de l’athlète: les grands honneurs à Alex Beaulieu-Marchand

L’athlète de 25 ans a réalisé une première dans l’histoire des X Games en remportant trois médailles, soit l'argent aux épreuves de grand saut et de slopestyle (descente acrobatique) en plus de décrocher la médaille le bronze du volet vidéo en ski urbain.

Le Québécois a également mérité la médaille de bronze du grand saut aux Mondiaux avant de clore sa saison avec une victoire à cette même épreuve à sa dernière compétition de la saison qui a eu lieu à Whistler en avril.

D’abord récipiendaire du prix dans la catégorie Sport individuel international, ABM, comme on le surnomme, avait délégué son père pour venir chercher son trophée sur la scène.

En vacances au Mexique, le jeune homme de Saint-Augustin-de-Desmaures avait toutefois pris le temps d’enregistrer une courte vidéo, sur la plage, planche de surf sous le bras.

« Je n’en reviens vraiment pas d’avoir gagné l’athlète de l’année, a-t-il lancé. Je voudrais remercier mes parents et ma famille pour leur soutien éternel et pour m’avoir montré la passion pour le sport, le ski et le succès. Passez une belle soirée, moi je vais aller surfer », a-t-il conclu avant de quitter en courant vers les vagues.

Dans la catégorie Sport individuel international, Beaulieu-Marchand a entre autres devancé le tennisman Félix Auger-Aliassime, la planchiste Laurie Blouin et le fondeur, nouvellement retraité Alex Harvey.

La « Coupe Stanley de la balle-molle »

Mathieu Roy de Saint-Gervais dans la région Bellechasse a pour sa part reçu le titre de Partenaire/coéquipier international.

Joueur de balle-molle de grand talent, il a aidé son équipe, les Gremlins de New York, à remporter le titre mondial ISC (International softball congress).

« C’est un peu comme la Coupe Stanley au softball », a vulgarisé avec le sourire le sympathique voltigeur. Les meilleurs joueurs de partout dans le monde sont là, mais on joue pour des clubs nord-américains. »

Le joueur de softball, Mathieu Roy, gagnant dans la catégorie Partenaire/coéquipier international au Gala de l'Athlète, Québec-Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Puis, comme le Québec n’a pas réussi à former d’équipe, Roy s’est joint à la formation de Terre-Neuve pour enlever le championnat canadien.

Le championnat canadien est le seul qui manquait à mon palmarès. Maintenant, j’ai pas mal tout gagné dans mon sport. Ce fut un été exceptionnel. Mathieu Roy, joueur de softball

Mathieu Roy jouera maintenant pour son pays alors qu’il s’envolera la semaine prochaine pour Prague en République tchèque pour participer au Championnat du monde.

« On a gagné en 2015 et en 2017, on avait gagné le bronze. On a un titre à aller rechercher, ce n’est pas la motivation qui manque de ce temps-ci »