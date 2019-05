Les Raptors contre Golden State, c'est « Burnaby contre Burnaby »

Le duel entre les vedettes Kawhi Leonard et Steph Curry attire l'attention des partisans des Raptors de Toronto et des Warriors de Golden State. Cependant, à Burnaby en Colombie-Britannique, ce sont les physiothérapeutes de chaque équipe qui font jaser.

Alex McKechnie, le directeur des sciences du sport des Raptors, et Rick Celebrini, qui occupe le même poste chez les Warriors, ont chacun fait carrière dans le même centre sportif de Burnaby avant de travailler dans la Ligue nationale de basketball (NBA).

« Rick et Alex se connaissent vraiment bien et Rick a commencé sa carrière avec Alex comme mentor », a expliqué Craig Thompson, PDG de Fortius Sport and Health, où les deux physiothérapeutes ont travaillé ensemble pendant des années. « C’est cool de les voir associés à ces équipes et maintenant être rendu sur le plus grand stade de la NBA ».

M. McKechnie, un des cofondateurs de Fortius, a rejoint l’équipe des Raptors en 2011 et la réhabilitation de Kawhi Leonard cette saison lui est largement attribuée.

Originaire de l’Écosse, Alex McKechnie a été intronisé dans le Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique en 2018 après son traitement de nombreux athlètes dont Shaquille O’Neal, Steve Nash et Terrell Owens.

Alex McKechnie soigne l'ancien Raptor DeMar DeRozan en 2016. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

C’est en partie grâce au lien entre Fortius et McKechnie que les Raptors sont venus au centre sportif à quatre reprises depuis 2014 pour participer à un camp d’entraînement avant le début de leur saison à l’automne.

« C’est un excellent établissement moderne avec un gymnase conçu pour la NBA et nous fournissons tout ce dont ils ont besoin », a affirmé M. Thompson.

Rick Celebrini a quant à lui été embauché par Golden State au début de la saison 2018-2019.

Les Raptors de Toronto, qui sont parvenus aux finales de la NBA pour la première fois en 24 saisons d’histoire, affronteront les Warriors jeudi soir lors du premier match de la série à Toronto.

« Nos coeurs sont avec les Raptors », dit M. Thompson.

Le maire de Burnaby, quant à lui, trouve une raison de soutenir les deux physiothérapeutes originaires de sa ville.

« C’est Burnaby contre Burnaby dans les finales! », a déclaré Mike Hurley lundi lors d’une rencontre du conseil municipal.