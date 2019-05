Un feu de forêt ferme la seule route entre l'Alberta et les T.N.-O.

La seule route qui relie High Level en Alberta et Enterprise dans les Territoires du Nord-Ouest est fermée en raison d'un feu de forêt qui fait rage dans la région.

La route, qui s’appelle l’autoroute 1 dans les Territoires du Nord-Ouest et l’autoroute 35 en Alberta, est fermée depuis mardi après-midi en raison d’un feu à Steen River. Le petit village se trouve à environ 120 kilomètres au nord de High Level, qui est actuellement toujours évacuée en raison de l'incendie.

Il s’agit de la seule route vers le nord, soit une voie vitale pour les habitants et les marchandises à destination et venant du Nord.

Pont du CN brûlé

Jonathan Abecassis, un porte-parole du Canadien National, a confirmé mercredi qu’un pont ferroviaire à Steen River avait brûlé. Le chemin de fer relie Hay River aux Territoires du Nord-Ouest au sud.

Le CN dit qu’il coopère avec les autorités locales pour garantir la sécurité des opérations. Le trafic par rail était déjà suspendu depuis une semaine en raison des incendies dans la région.

Le ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des T.N.-O., Wally Schumann, a déclaré que si la route et la voie ferrée restaient fermées, cela affecterait les approvisionnements en nourriture et en carburant.

Nous savons que cela va avoir un impact significatif si cela dure. Wally Schumann, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des T.N.-O.

Pas de courrier

Postes Canada dit qu’il y a deux camions transportant du courrier pour Yellowknife qui ne peuvent pas passer, car les routes ont été fermées.

« À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre itinéraire disponible. Une fois que les autorités donneront l’autorisation pour un retour à la normale, le courrier sera acheminé à Yellowknife », a déclaré un porte-parole de Postes Canada.

Pour l’instant, aucun plan alternatif n’a été envisagé et il n’est pas question d’escorter le trafic sur l'autoroute afin d'approvisionner le nord.

« Ce feu n’est pas maîtrisé à l’heure actuelle. C’est dangereux d’escorter des gens par là », a lancé Wally Schumann.