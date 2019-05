Simone Boilard renversée par une voiture durant son entraînement

L’athlète de Québec participaient à un léger entraînement de groupe dans la région lorsque l’incident s’est produit.

Peu de détails sont connus pour l’instant, mais selon Pierre Boilard, le père de Simone, « un moment de distraction » de la part de la cycliste serait à l’origine de l’accident.

Simone Boilard a reçu son congé de l’hôpital en fin d’après-midi. Elle n’a pas subi de fracture.

Une première saison

Décidément, cette première saison chez les pros est remplie d’obstacles pour la médaillée de bronze des derniers championnats du monde sur route.

Il y a quelques semaines, Simone Boilard a pris la décision de quitter momentanément son équipe Sho-Air TWENTY20 pour rentrer à Québec pour soigner une légère blessure au dos.

« Mardi, on a fait un bon entraînement, raconte l’entraîneuse de Simone, Christine Gillard. On avait retrouvé le sourire. Elle avait retrouvé ses sensations et les choses allaient bien. Que ça, ça arrive aujourd’hui, c’est difficile. »

Un protocole de retour à l'entraînement devrait être mis en place jeudi pour lui permettre de remonter sur son vélo.