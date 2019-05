Grève dans une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières

Il s'agit d'une grève tournante de trois jours pendant laquelle certaines tâches ne seront plus effectuées.

Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, explique que 20% des tâches pour les employés au ménage et à la cuisine et 10% des tâches pour les infirmières et les préposés aux bénéficiaires ne seront pas faites.

Par exemple, le sol ne sera pas lavé sauf si souillé, les vêtements ne seront pas pliés et la vaisselle ne sera pas faite ce qui pourrait focer un service avec de la vaisselle jetable.

Les syndiqués réclament une hausse de leur rémunération moyenne à 15 $ l'heure.

Malgré la grève, le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, assure que les services essentiels seront respectés.

Le syndicat prévient qu’il peut déclencher une grève générale illimitée après les trois jours de grève.