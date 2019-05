Le Dr Stéphane Tremblay succède à Patricia Gauthier à la tête du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Celui qui agissait comme président et directeur général adjoint depuis la création du CIUSSS de l'Estrie-CHUS entrera dans ses nouvelles fonctions lundi.

C'est une nouvelle étape dans ma carrière qui n'était pas nécessaire, a déclaré le pédiatre de formation. Je veux contribuer à changer les choses et j'étais bien à l'aise comme PDGA. Je pense que comme PDG, je peux contribuer à changer les choses, mais je ne souhaitais pas l'être dans n'importe quel établissement du Québec. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, c'est un peu mon bébé de départ de 2014. J'y crois, je le vois évoluer, je le vois grandir et je vois son potentiel.

Patricia Gauthier a annoncé sa retraite en mars dernier. En entrevue plus tôt cette semaine, elle disait quitter le réseau de la santé avec sérénité. Stéphane Tremblay n'a pas tari d'éloges envers sa prédécesseure, qui l'a littéralement pris sous son aile au cours des dernières années.

C'est quelqu'un de qui j'ai appris énormément, qui a démontré une patience envers moi à certains moments de vie que peu auraient probablement démontré, donc j'apprécie vraiment ce qu'elle m'a donné comme apprentissage. Dr Stéphane Tremblay, nouveau président et directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Questionné à savoir quel sera son dossier prioritaire, le nouveau pdg du CIUSSS de l'Estrie-CHUS note que l'enjeu principal demeure les ressources humaines au sein de l'établissement.

C'est incontestablement les ressources humaines autant médicales que professionnelles. C'est un dossier qui est très préoccupant malgré tous les efforts qui ont été faits de l'ensemble des équipes de direction. C'est un dossier qui n'est pas simple à comprendre, parce que pour avoir rencontrer plusieurs gns dans différents secteurs d'activité, quand on voit les gens au travail, ils sont heureux , mentionne-t-il.

De son côté, Patricia Gauthier dit vouloir vivre chacune des dernières étapes avant sa retraite une à la fois, elle qui en était à son dernier conseil d'administration mercredi soir, à l'Hôpital Memphrémagog.

On ferme les livres, on tourne une page. C'est sûr que c'est une grosse dernière ce soir et on continue demain avec la soirée reconnaissance pour le personnel, alors là c'est le personnel qui vient m'adresser des mots aussi. Il faut les vivre une à une. Ensuite, j'ai une conférence à donner mardi que je m'étais engagée à faire à ma retraite, donc j'ai déjà commencé à déroger à mes plans... mais j'ai hâte que le beau temps arrive pour aller me détendre sur le bateau.