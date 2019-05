Les entrepreneurs des énergies propres attendent beaucoup des gouvernements

Le rapport est sorti au moment où se tient la conférence CMEP10/MI-4 à Vancouver qui réunit plus de 25 pays pour explorer les moyens de ralentir le réchauffement climatique.

Radio-Canada a donc demandé à des entreprises présentes à la conférence de réagir aux propositions du groupe écologiste.

Accélérer la transition vers les énergies propres

L’entreprise vancouvéroise PortableElectric fabrique des génératrices alimentées par des panneaux solaires et des éoliennes.

Son fondateur et président-directeur général, Mark Rabin, explique que son entreprise intervient sur les catastrophes naturelles, comme lors de la tempête Florence, sur les chantiers ou encore sur les lieux de tournage pour le cinéma, comme pour le film Bond 25.

Les génératrices à énergie solaire sont notamment utilisées par l'industrie du cinéma. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Les studios ont besoin d’énergie, mais le bruit des génératrices à essence est un problème pour les productions. Mark Rabin, président-directeur général de PortableElectric

L’entrepreneur se réjouit de la publication du rapport de la fondation. Lancer les nouvelles technologies [sur le marché] coûte de l’argent. Les voitures électriques ont un rabais de 6000 $. Pourquoi pas les génératrices électriques ? demande-t-il.

Passer aux carburants renouvelables

Dans son rapport, la Fondation David Suzuki estime que l’aviation, la marine et d’autres transports lourds, par exemple, auront besoin d’un mélange de biocarburants, de gaz renouvelable et d’hydrogène. Elle considère que les déchets du bois sont une importante ressource pour les biocarburants au Canada.

Edson Ng tente de commercialiser un système de récupération des déchets de la foresterie. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Edson Ng tente justement de se faire une place dans ce domaine avec son entreprise G4 Insights Inc. Il a mis en place un procédé de récupération des déchets de la foresterie pour en faire des copeaux de bois qui peuvent être en transformés en gaz par pyrolyse.

Il trouve rafraîchissant et novateur l’objectif de la Colombie-Britannique d’injecter 15 % de gaz renouvelable dans le gaz naturel consommé par les foyers. Il aimerait que les autres provinces adoptent des objectifs similaires.

Redéfinir les priorités

La Fondation David Suzuki considère que les gouvernements doivent lancer les bons signaux en faveur de la transition énergétique, en augmentant progressivement le prix du carbone.

L’entreprise québécoise GHGSat est prête à apporter son aide dans ce domaine. Elle a mis en orbite un satellite capable de mesurer les émissions de gaz à effet de serre des usines.

Son président, Stéphane Germain, s’inquiète peu des controverses sur la taxe sur le carbone. On veut informer les débats en apportant des données aux gouvernements pour qu’ils mettent en place les meilleures politiques , dit-il.

Stéphane Germain présentait un modèle de son satellite à la conférence internationale de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

C’est une belle technologie canadienne que l’on peut offrir au monde. Je suis très excité pour le futur. Stéphane Germain, président de GHGSat

Impliquer tout le monde

La Fondation David Suzuki prévient que la transition énergétique ne devra laisser personne de côté. Les gouvernements devront donc soutenir les travailleurs et les communautés les plus vulnérables.

Merran Smith, directrice générale de Clean Energy Canada, un centre de recherche de l’Université Simon Fraser, pense toutefois que le transfert de compétences est déjà en cours.

Merran Smith partage la vision du rapport de la fondation David Suzuki publié mercredi. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Dans les énergies renouvelables, on retrouve des ouvriers, des commerciaux, des artisans, des cadres… C’est l’histoire d’un succès et l’on doit en parler plus , dit-elle.

Elle évalue à 300 000 le nombre d'emplois qui dépendent maintenant du secteur des énergies propres au Canada, contre 200 000 emplois dans les énergies fossiles.