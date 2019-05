Une murale de Kawhi Leonard devient virale à Toronto

Le joueur des Raptors a eu le droit à un nouvel hommage torontois en ce début de semaine, quelques jours avant la première rencontre de la finale de la NBA.

L’oeuvre urbaine est un portrait de Kawhi Leonard portant une couronne, à côté de la mention Roi du Nord , qui n’est pas sans rappeler la devise de la franchise (We the North), mais également la série américaine Le Trône de fer.

Kawhi, personne ne pourra t’aimer comme nous le faisons ici , a lancé Javid Jah au micro de Radio-Canada. Selon l’artiste, qui a déjà peint des portraits des Raptors lorsque ceux-ci avaient atteint la finale de l’Est en 2016, l’un des messages de la murale était de faire comprendre au basketteur qu’il devrait rester à Toronto. Le joueur doit être libéré de son contrat à la fin de la saison.

Les artistes Javid Jah et Moisés Frank collaborent depuis plusieurs années dans des projets artistiques. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Javid ajoute cependant que, par cet honneur à Kahwi Leonard, c’est aussi la diversité de Toronto qu’il a voulu saluer. Vous regardez les fans des Raptors célébrer, vous allez voir des personnes de toutes les origines , dit-il.

Moisés Frank, connu sous son nom d’artiste Luvsumone, a expliqué pour sa part l’importance de rendre l’art accessible. Travailler dans des espaces publics, comme créer de l’art et créer des occasions pour que les gens puissent accéder à de l'art sans avoir à payer de frais, je pense que c’est vraiment la beauté de la création de notre travail.

Les deux créateurs n’excluent pas de continuer sur leur lancée et pourraient même s’attaquer à peindre un mur du Centre Eaton de Toronto. D’autres personnes nous ont contactés, donc... On verra. On verra jusqu’où ça ira. On verra jusqu’où les Raptors se rendront , a confié Javid.

En attendant, leurs yeux seront rivés sur le premier match prévu jeudi soir.