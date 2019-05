Peu d’espoirs d’achever la reconstruction de l’aréna Hector-Pitre

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement conservateur refuse de financer le reste des travaux de reconstruction de l’amphithéâtre, et des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information nous apprennent que l'intervention des maires de Campbellton et Dalhousie auprès de l'ancien gouvernement libéral de Brian Gallant a anéanti les espoirs de voir le projet se réaliser.

Depuis quatre ans, l'aréna Hector-Pitre reste un projet inachevé. L'édifice n'est en fait qu'une coûteuse structure vide, érigée avec les 2,6 millions de $ provenant des assurances et de la communauté.

Hector Pitre. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça fait mal au coeur, c'est désolant , déplore celui qui a donné son nom à l’enceinte et en voit quotidiennement la structure métallique à partir de son domicile.

C'est désolant, c'est frustrant , dit Hector Pitre, vu qu'on avait eu des promesses de mois en mois, puis de parti en parti.

Ce qui a mené à la situation actuelle

Après des années de discussions avec le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, ce dernier confirmait finalement le 15 août 2018 une contribution de trois millions de dollars soit 60 % de la facture totale de cinq millions de dollars pour la reconstruction de l’aréna.

Mais le financement fédéral n’était possible que si la province participait.

Selon des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, l'appui de la province a vite été retiré. Deux jours après l'annonce du fédéral, un proche conseiller du premier ministre de l'époque, Brian Gallant, demande à ce que le projet soit mis sur la glace.

Une décision qui survient au même moment où les maires de Campbellton et Dalhousie signent une lettre pour s'opposer à des fonds publics pour Saint-Arthur, alors qu'ils peinent à faire vivre leurs arénas respectifs.

Ce changement de cap survient alors que des élections sont déclenchées au Nouveau-Brunswick. L’entrée au pouvoir des progressistes-conservateurs de Blaine Higgs à l’automne n’a fait que confirmer le retrait de la province.

Le maire d'Atholville, Michel Soucy. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le maire d'Atholville, Michel Soucy, se montre calme et positif, même s'il n'a reçu aucune garantie de la ministre responsable qu'il a rencontrée en mars. Selon lui, le comité de reconstruction devra retrousser ses manches pour démontrer au gouvernement que le projet d’aréna est viable.

Aussi longtemps que les gens de la région [...] de Saint-Arthur vont vouloir le compléter, je vais être là à les appuyer , dit-il.

Si le projet n'est pas officiellement mort et enterré, force est de constater qu'il ne semble pas sur le point de se concrétiser non plus.

D’après un reportage de Serge Bouchard