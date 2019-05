Départ d’une inhalothérapeute de La Pocatière

Les dirigeants du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ont appris la démission d'une inhalothérapeute de La Pocatière au beau milieu d'une séance de leur conseil d'administration mercredi.

C'est la présidente Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent (FIQ), Cindy Soucy, qui les a informés de ce départ qui aurait été confirmé mercredi. Cette démission serait effective le 7 juin.

Selon cette dernière, le manque de reconnaissance de la direction est à l'origine de sa démission. Une autre inhalothérapeute pourrait également confirmer son départ au cours des prochaines semaines.

C'est entre autres la grosse surcharge de travail à laquelle elles font face. Le nombre considérable de gardes. Elles peuvent faire face jusqu'à 66 quarts de travail de garde à combler. Cindy Soucy, Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent

De son côté, la présidente-directrice générale du CISSS, Isabelle Malo, a indiqué que l’organisme est en réflexion pour corriger la situation, et que les heures de garde et de rappel pourraient être revues pour stabiliser les effectifs et faire des nouveaux affichages .

Je ne dirais pas que c’est critique, mais c’est fragile, assurément. Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS

Tout juste avant cette rencontre, une trentaine de syndiqués de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté devant le centre hospitalier régional du Grand Portage.

Ils souhaitaient dénoncer l'intransigeance des dirigeants du CISSS dans le cadre des négociations de leur nouvelle convention collective.

Une ultime rencontre devant un arbitre doit avoir lieu le 18 juin. D'ici là, la présidente-directrice générale du CISSS, Isabelle Malo, a accepté de rencontrer les syndiqués. Malgré tout, les syndiqués craignent de ne pas en arriver à une entente.

C'est clair que pour avoir une négociation de bonne foi il faut que chacun des partis accepte de mettre de l'eau dans son vin et présentement la seule eau qui a été mis c'est grâce à l'APTS donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui , affirme Mélanie Bernier, porte-parole syndicale de l’APTS.

Par ailleurs, le CISSS a confirmé que le service de sage-femme à Rivière-du-Loup qui avait été arrêté par manque d'effectif pourra reprendre à l'automne prochain.

D’après les informations de Patrick Bergeron