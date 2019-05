Des avancées scientifiques pour empêcher la prolifération de cellules cancéreuses

Les chercheurs soutiennent également qu’il est possible de s'attaquer spécifiquement aux cellules cancéreuses d’un être humain sans endommager celles qui sont en santé.

Ces avancées scientifiques et médicales n'auraient pas été possibles sans l'imagerie en haute résolution produite par le Centre canadien de rayonnement Synchrotron qui est associé à l'Université de la Saskatchewan.

Grâce au Synchrotron, les chercheurs sont en mesure d’observer avec plus de précision la réaction des cellules cancéreuses lorsqu’elles entrent en contact avec une nouvelle molécule. C’est du moins ce que soutient le Dr Jean-Philippe Julien, qui travaille à l’Hôpital pour les enfants malades de Toronto et qui a participé aux recherches.

Quand on a eu accès à ces plans en haute résolution, on a été capable de modifier notre molécule initiale d’une manière à la rendre plus performante , indique-t-il.

Le Centre canadien de rayonnement Synchrotron avait d'ailleurs reçu onze millions de dollars de financement de la part du gouvernement fédéral il y a un mois, pour lui permettre d'améliorer son système d'imagerie.

Il s’agit, selon le Dr Jean-Philippe Julien, d’un pas important dans la lutte contre le cancer. Il se dit toutefois conscient de la grande quantité de travail qu’il reste à faire.

C’est un long processus et cela demande beaucoup de détermination de la part des équipes qui travaillent sur cet enjeu-là. Aujourd’hui, c’est une des étapes qui nous rapprochent de notre but , souligne-t-il.

Un potentiel intéressant

Les recherches menées ne concernent, pour l'instant, que les cellules cancéreuses présentes dans le pancréas.

Cependant, il pourrait s'agir d'une avancée scientifique importante en raison des résultats obtenus lors des premiers essais cliniques, selon le Dr Jean-Philippe Julien.