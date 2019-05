Grève de trois jours au Manoir Champlain dès minuit

Les 120 travailleurs membres du Syndicat québécois des employés de services affilié à la FTQ ont voté à près de 99 % en faveur de ce débrayage lors d’une assemblée tenue le 9 mai dernier.

Les employés touchés par la grève sont des préposés aux bénéficiaires, aux cuisines et à l'entretien ménager, de même que des infirmières auxiliaires. Le mouvement de grève touche 1000 travailleurs regroupés dans 11 résidences privées pour personnes âgées du Québec.

Le Manoir Champlain, situé au centre-ville de Chicoutimi, accueille 450 résidents.

L’enjeu principal est le salaire des préposées aux bénéficiaires. Le syndicat réclame 15 $ l'heure au moment de l'embauche, ce qui représente une augmentation de près de 2 $ l’heure. Le salaire minimum, au Québec, se situe actuellement à 12,50 $.

Des hausses de 1 $ l'heure par année pour un contrat de trois ans sont aussi réclamées.

Le contrat de travail des employés est échu depuis le 27 janvier. Une première offre patronale a été rejetée massivement. Les parties syndicale et patronale ont tenu plusieurs séances de négociations au cours des derniers jours, mais elles n’ont pas réussi à s’entendre. Du point de vue syndical, la grève était inévitable.

Vendredi dernier il y avait une rencontre avec un conciliateur qui était nommé au dossier. On s’est échangé des idées, mais l’employeur n’a pas voulu déposer une nouvelle offre de peur qu'elle soit rejetée. On a donc décidé de passer par le processus de grève de trois jours. On est ouverts à la négociation, mais si l’employeur veut une entente de principe et qu’on puisse la signer, il va devoir mettre d’autre argent sur la table.

Annie Potvin, conseillère syndicale, FTQ