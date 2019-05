Des élus de villes portuaires interpellent le fédéral

Mardi et mercredi, une vingtaine de mairesses et maires siégeant au Comité maritime de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont réunis à Sept-Îles. Les élus de ces villes riveraines espèrent obtenir des engagements des partis fédéraux avant les élections d'octobre prochain.

En droite ligne avec la plateforme électorale fédérale de l’UMQ, nous souhaitons que de gouvernement à gouvernement, Ottawa nous donne les moyens pour développer nos infrastructures portuaires , explique Jérôme Landry, président du Comité maritime de l’ UMQUnion des municipalités du Québec et maire de Matane.

Jérôme Landry, maire de Matane et son homologue de Sept-Îles, Réjean Porlier. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le comité maritime espère donc obtenir des engagements des grands partis avant les élections fédérales de l'automne prochain.

La vétusté des infrastructures portuaires est un irritant majeur pour les élus. Elle représente pour eux un frein important au développement économique et touristique de leurs villes.

On a des entreprises qui décident de ne pas utiliser le transport maritime. [Elles] vont utiliser le transport par la route et souvent pour des charges hors-normes, excédentaires au niveau des dimensions, mais aussi au niveau du poids , souligne Jérôme Landry.

Ça accélère la désuétude du réseau routier et [le] rend aussi moins sécuritaire , poursuit-il.

Le comité veut d'ailleurs entamer une grande réflexion sur les coûts du transport routier, dans le but de déterminer quel type de transport est le plus adapté en fonction du type de marchandise.

La rencontre des maires et mairesses se déroulaient au port de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

En mettant de l’avant le transport maritime pour certaines marchandises, il serait possible de mieux protéger l’infrastructure routière, émettre moins d’émission de GESgazs à effet de serre , et rendre les routes plus sécuritaires, avancent les élus.

Ils réclament aussi un meilleur service de brise-glace durant la saison froide.

Nos brise-glaces sont désuets, ne sont pas capables de répondre aux besoins. [On veut] des engagements de nos députés, du gouvernement fédéral actuel, pour avoir une flotte qui va répondre à ces besoins-là , explique Jérôme Landry.

Joindre l’utile... à l’utile

Les mairesses et les maires font coïncider leur rencontre avec le congrès international sur la recherche industrialo-portuaire qui se déroule cette semaine à Sept-Îles.

L’évènement, organisé par l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), regroupe des experts de plusieurs disciplines et regroupe environ 200 participants provenant du Canada, du Royaume-Uni, de l’Iran, de l’Italie, du Brésil, de la France, de l’Espagne, et du Chili.

Ça tombait bien, on a le congrès de l’INREST sur la recherche scientifique pour les zones industrialo-portuaires. On a tous des enjeux portuaires et durant ce congrès on a vu plusieurs constats qui viennent rejoindre nos préoccupations , explique Réjean Porlier, maire de Sept-Îles et hôte de la rencontre.