Élections européennes : des Français plutôt centristes et écolos au Canada

À l’échelle du Canada, la liste Renaissance, soutenue notamment par La République en marche d’Emmanuel Macron, arrive en tête suivie de très près par la liste d'Europe écologie.

Les Français de l’étranger soutiennent de manière beaucoup plus massive Emmanuel Macron et la République en marche que les Français de la France métropolitaine , explique le directeur du centre d‘étude du centre de recherches internationales de l’Université de Montréal, Frédéric Mérand. Ce sont des gens qui ont voyagé et donc épousent le discours de libéralisme et de mobilité que défend Emmanuel Macron .

Le chercheur précise toutefois que dans la circonscription de Montréal l’électorat vote généralement plus à gauche.

L’électorat des Français de Montréal est plus jeune avec une proportion assez importante d’étudiants et de jeunes familles et donc qui votent généralement un peu plus pour les socialistes et là, qui se sont rangés assez massivement derrière les Verts , indique M. Mérand.

On voit que les Verts sont en train de capter une partie de l’électorat de gauche et ils sont plus forts dans les pays étrangers. Frédéric Mérand, directeur du centre d‘étude du centre de recherches internationales de l’Université de Montréal.

Selon le chercheur, l'électorat français au Canada se positionne plus au centre gauche avec des préoccupations sociales ou environnementales un peu plus marquées qu’ailleurs. Il ressemble en soi à l’électorat des grandes villes françaises, comme à Paris.

Si en France, la liste du parti d'extrême droite de Marine Le Pen (ex-Front national, rebaptisé Rassemblement national) est arrivée en tête de justesse, les listes nationalistes n’ont toutefois pas remporté les votes des électeurs au Canada.

Tous les partis qui représentent des positions plus nationalistes ou de replis sur soi, comme le Rassemblement national, sont extrêmement faibles à l’extérieur de la France et particulièrement au Canada, rapporte Frédéric Mérand.

Participation importante pour des Européennes

Le chercheur souligne une participation particulièrement élevée pour des élections européennes qui mobilisent généralement moins l'électorat que des élections présidentielles.

En Ontario et au Manitoba, le taux de participation aux élections européennes est de 19,5 %, et il s'élève à 16,9 % à Montréal.

Pour des Français qui vivent à l’étranger, c’est significatif. Frédéric Mérand, directeur du centre d‘étude du centre de recherches internationales de l’Université de Montréal.