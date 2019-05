Reconnaissant, le propriétaire du Moulin de Provence veut remettre 10 000 $ à Barack Obama

Reconnaissant de l'impact de la visite de Barack Obama dans son commerce il y a 10 ans, le propriétaire de la boulangerie-pâtisserie-café-bistro Le moulin de Provence du marché By, à Ottawa, a décidé de verser 10 000 $ à l'ancien président américain, qui a maintenant sa propre fondation et qui sera de passage dans la capitale cette semaine.

C'est un impact qui n'a jamais arrêté depuis la journée qu'il est passé. Le lendemain, ça a été incroyable, j'ai eu même des diffuseurs du Kenya qui m'ont appelé. La télé qui m'a appelé en pleine nuit. [...] Ça a été une visite absolument incroyable pour Ottawa , a raconté Claude Bonnet, en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Le 19 février 2009, lors d'une visite officielle au Canada, M. Obama est entré dans la boulangerie de M. Bonnet où il voulait acheter des biscuits pour ses deux filles et sa femme. Il a choisi des biscuits rouges et blancs sur lesquels était inscrit le mot « Canada ».

Agrandir l’image La devanture du Moulin de Provence au marché By. Photo : Radio-Canada

Depuis l'engouement pour ces biscuits — surnommés les Obama Cookies — est absolument incroyable , selon M. Bonnet. Dans les jours qui ont suivi, tout le monde voulait acheter ces biscuits que M. Obama avait choisis. Graduellement, j'ai dû en faire plus [...] et là, on s'est rendu compte de la frénésie [...] C'était comme de l'or. J'ai dû rembaucher du monde. Et là ça fait 10 ans que ça dure. On peut en vendre jusqu'à 5000 à 6000 par mois , poursuit-il.

Pour moi, un petit boulanger français du coin, il faut quand même dire que c'est quand même exceptionnel d'avoir eu ce visiteur. Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

Vendredi, M. Obama sera de retour dans la capitale nationale pour une conférence au Centre Canadian Tire (CCT), à 19 h. M. Bonnet aimerait profiter de l'occasion pour le rencontrer, même s'il ne sait pas encore comment.

Le propriétaire du Moulin de Provence, Claude Bonnet, en entrevue avec Mathieu Nadon. Photo : Radio-Canada

Tous mes employés m'ont dit : "Patron, il faut faire quelque chose" , explique-t-il. On a essayé de voir si un jour on pouvait rencontrer M. Obama pour lui dire : "On aimerait vous redonner un petit tip pour votre visite". Donc, on a préparé un chèque de 10 000 $ pour lui, pour le remercier d'avoir visité Ottawa.

J'aimerais lui exprimer la gratitude des Canadiens. Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

S'il réussit à rencontrer M. Obama, M. Bonnet aimerait lui proposer la mise sur pied d'échanges internationaux pour la formation de jeunes apprentis en pâtisserie.

Avec les informations de Mathieu Nadon