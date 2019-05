Les traitements psychiatriques à Oak Ridge étaient similaires à de la torture, selon un expert

Le Dr John Bradford est un psychiatre de renommée internationale spécialisé dans les déviances. Il est le témoin clef des avocats d'une trentaine d'anciens patients des Drs Gary Maier et Elliott Barker, qui ne pratiquent plus aujourd'hui la psychiatrie.

Dans cette poursuite, une trentaine de plaignants doivent convaincre le juge Ed Morgan de la Cour supérieure de l'Ontario que les traitements qu'ils ont subis durant leur internement à Penentanguishene représentaient des actes de torture comme l'a soutenu le juge Paul Perell qui a autorisé leur recours en 2017.

Le Dr John Bradford (à droite) au côté de l'avocat des plaignants, Joel Rochon. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Le Dr Bradford soutient que les traitements qui étaient administrés à l'asile Oak Ridge étaient inappropriés et contraires aux conventions de Helsinki et de Genève. C'étaient des traitements expérimentaux pour l'époque, il s'agissait d'une approche coercitive et non thérapeutique , explique-t-il.

Depuis le début du procès il y a un mois, d'anciens pensionnaires ont témoigné qu'ils avaient été drogués, brutalisés, humiliés et traités comme des cobayes.

L'un des traitements consistait à regrouper dans un espace exigu cinq ou six patients aux comportements antagonistes et à les déshabiller afin de créer ou d'exacerber leurs symptômes d'anxiété et leurs hallucinations.

On pensait en théorie que ces traitements allaient briser ces individus pour mieux changer leur personnalité et mieux les guérir , poursuit le Dr Bradford.

Une aile psychiatrique de l'Institut psychiatrique de Penetanguishene dans les années 1990. Photo : Radio-Canada / archives

Or, le Dr Bradford affirme que ces techniques étaient en vogue à l'époque parmi les services de renseignement américains pour lessiver le cerveau des détenus afin de les forcer à confesser un crime.

Ces drogues étaient toxiques et dangereuses en particulier chez des sujets vulnérables, parce qu'elles accentuent les états de psychose ou créent des psychoses chez ceux qui n'en souffrent pas. Dr John Bradford, psychiatre

La province et la défense des deux psychiatres affirment que ces traitements étaient plutôt conventionnels compte tenu de la médecine psychiatrique à l'époque et que les patients s'y soumettaient de façon volontaire. Même s'ils étaient volontaires, ces méthodes étaient illégitimes et n'avaient aucun mérite scientifique , souligne le Dr Bradford.

Les avocats qui représentent les Drs Gary Maier et Elliott Barker dans cette cause. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le Dr Bradford confirme que ceux qui ont subi de tels traitements éprouvent probablement des séquelles à long terme depuis leur sortie de l'institution. Cela dépend du nombre de fois qu'ils y ont passé en confinement solitaire et de la durée de chaque période de confinement.

Le psychiatre se dit en outre convaincu que les médecins à l'époque savaient que ces traitements auraient des effets dommageables sur la santé mentale de leurs patients. Il concède toutefois que ces psychiatres n'étaient peut-être pas en mesure de faire une distinction entre leurs méthodes et des actes de torture.

Il reconnaît que certains pensionnaires s'en sont mieux sortis que d'autres à leur retour dans la communauté, parce qu'ils étaient plus résilients, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont moins souffert que les autres durant leur internement.

R. D., qui tient à garder l'anonymat, est l'un des nombreux plaignants dans cette poursuite civile. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La résilience ne peut [toutefois] être évoquée comme un argument valable pour dire qu'aucun mal ne leur a été causé , conclut-il, en faisant allusion à l'avocate de la province qui laissait entendre mardi que le plaignant R. D. avait surmonté son alcoolisme et sa pyromanie après trois séjours dans l'institution.

Ce sera au tour des avocats des Drs Maier et Barker et ceux de la province d'appeler leurs propres experts à la barre des témoins à la mi-juin. Les deux médecins n'assistent pas aux audiences. Le Dr Barker, qui vit au Wisconsin, n'est plus en état de se déplacer. Il est représenté par des curateurs dans cette cause.

Certains anciens pensionnaires sont par ailleurs décédés et ils sont représentés par leurs exécuteurs testamentaires. D'autres sont toujours en détention, soit en prison soit dans un centre de santé mentale de la province.