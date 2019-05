Remplacement du CTMA Vacancier : le maire des Îles ne participe plus aux discussions

La Communauté maritime des Îles avait été invitée par le gouvernement du Québec à siéger au comité interministériel, chargé d'examiner le prochain modèle d'affaires de la desserte maritime provinciale.

Québec a annoncé en janvier dernier qu’il annulait les décrets entérinés par le gouvernement de Philippe Couillard pour la construction d’un navire qui viendrait remplacer le CTMA Vacancier. Québec a aussi annulé le renouvellement du contrat de desserte de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) afin de réévaluer l’ensemble du dossier.

Le maire Lapierre estime avoir transmis au comité toutes les préoccupations de la population, mais se dit préoccupé par les intentions de Québec en ce qui a trait aux croisières de la desserte assurée par la CTMA.

Parmi les trois ou quatre scénarios possibles, il y a celui de séparer le volet croisière du cargo. Le volet croisière opérerait sur une base annuelle, ce qui me parait relever de l’utopie parce que l'on connait très bien le climat nordique du Québec et l’état des glaces dans le fleuve Saint-Laurent où il est difficile de naviguer sur une base annuelle sans avoir l’aide de la Garde côtière canadienne.

Le maire Lapierre s’interroge aussi sur le modèle d’affaires et les retombées pour les Îles. Si on opère sur une base annuelle, il y a fort à parier que les Îles-de-la-Madeleine ne seront pas le point de départ et le point d’arrivée, mais deviendront une destination parmi tant d’autres et le service pourrait être exploité par n’importe quelle entreprise du Québec qui souhaite se développer.

Jonathan Lapierre rappelle qu’en 2002, au lancement des croisières du CTMA Vacancier, le modèle mis en place était de jumeler les services de fret et de croisières. On sait que CTMA fait 22 croisières par année et projetait d’en faire une trentaine. On a réussi à attirer un nouveau tourisme aux îles, une nouvelle économie.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le maire estime que d’autres promoteurs n’auront peut-être pas le même souci de développer le service de croisières en partenariat avec la communauté des Îles.

Double inquiétude

Le député des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée nationale, Joël Arseneau, admet qu’il est aussi préoccupé par la situation.

Il interprète le retrait du maire du comité interministériel comme un refus de cautionner une décision en défaveur des intérêts économiques des Madelinots. Il n’y a pas de raison pour que le gouvernement scinde le volet cargo des croisières alors que la formule est éprouvée. Je ne pense pas que cela fasse partie du mandat initial.

Un rapport doit être transmis au Conseil des ministres d'ici le 12 juin en vue d'une prise de décision.

Jonathan Lapierre souligne que le gouvernement a partagé très peu d’informations et de documentation sur l’analyse en cours. Le gouvernement a donné, dit-il, deux contrats à deux firmes indépendantes de consultants, un pour une analyse économique et l’autre, un peu plus touristique, je n’ai jamais eu accès à ses rapports.

Joël Arseneau se questionne sur ce manque de transparence avec les membres du comité. Il n’est pas trop tard pour que le ministre réponde à l’objectif de base qui était de conclure une entente avec la CTMA pour un transport de marchandises et continuer les croisières qui sont un succès incroyable depuis près de 18 ans.

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Tant le député que le maire des Îles estiment que 150 emplois sont directement liés au service de croisières. Pour Jonathan Lapierre, cela équivaut, dit-il, à 20 000 emplois à Montréal.