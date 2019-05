Le vice-président américain à Ottawa jeudi

M. Pence et sa femme Karen devraient atterrir à l'aéroport international Macdonald-Cartier vers 11 h. Ils sont ensuite attendus sur la colline du Parlement à 11 h 45.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) estime que certaines rues pourraient être fermées brièvement et qu'il pourrait y avoir des ralentissements de circulation dans le centre-ville d'Ottawa.

Le rôle de la GRC et de ses partenaires, y compris le Service de police d’Ottawa et les Services de protection parlementaire, est d’assurer que la visite de Michael Pence se déroule de manière pacifique et que la sécurité et la sûreté soient maintenues en tout temps , indique par courriel le service des relations avec les médias de la GRC, ajoutant que ses responsables s'attendent à voir des manifestants.

Le niveau de sécurité devrait être aussi élevé que pour une visite présidentielle, selon l'ancien sous-commissaire adjoint à la GRC, Pierre-Yves Bourduas.

Il faut comprendre l'importance du personnage et l'impact que ça aurait sur notre pays si un personnage comme le vice-président des États-Unis subissait une attaque ou était victime d'un attentat en sol canadien. Il y aurait des répercussions tant pour la sécurité que pour l'économie de notre pays , juge-t-il.

Le vice-président des États-Unis ne passera que quelques heures au Canada. Son départ à destination de Washington est prévu peu avant 18 h.

Avec les informations de Gilles Taillon