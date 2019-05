La Beauce veut sortir d’autres élèves des zones inondables

« On veut faire en sorte que même si la rivière sort de son lit annuellement, nos classes puissent continuer », affirme le directeur général de la Commission scolaire, Normand Lessard.

Située en partie dans une zone 0-20 ans, au cœur du centre-ville, l’école primaire subit régulièrement les caprices de la rivière Chaudière.

« Ça apporte des chambardements importants dans la vie étudiante, tant pour les élèves que le personnel », déplore M. Lessard.

L'école primaire Maribel de Sainte-Marie est située en zone inondable. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Les inondations du dernier printemps ont causé des dommages estimés à près de 100 000 $ à l’école primaire.

Le Centre administratif aussi

Les démarches visent également le déménagement du Centre administratif de la Commission scolaire, présentement sur la rue Notre-Dame Nord qui longe la rivière.

Les dégâts causés par les inondations y sont plus importants qu'à l'école Maribel. Les plus récentes estimations chiffrent la facture à plus de 1,5 million de dollars. La valeur du bâtiment également utilisé par la MRC, est de 1,7 million de dollars.

Le gouvernement a clairement signifié qu’il ne voulait pas financer à répétition des réparations dues aux débâcles. Normand Lessard, directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

L'école Maribel à Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada

La Commission scolaire n’a pas encore statué à savoir si elle souhaite agrandir une autre école primaire de Sainte-Marie ou plutôt si elle opte pour la construction d’un tout nouvel établissement.

« Est-ce qu’on déménage Maribel et on en fait une très grande école ou on fait un projet avec deux écoles près l’une de l’autre avec des infrastructures sportives qui pourraient servir aux deux établissements? », se questionne M. Lessard.

Peu de terrain disponible

Un défi de taille s’impose toutefois dans le projet de nouvelle école puisque les terrains disponibles sont peu nombreux à Sainte-Marie.

Depuis plusieurs années, la municipalité multiplie sans succès les demandes à la Commission de la protection du territoire agricole pour dézoner de nouveaux secteurs.

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin dispose encore que quelques espaces près de l’école secondaire, mais ce n’est pas suffisant.

« Sur nos terrains, on a une petite parcelle qui pourrait nous permettre de construire notre centre administratif, mais c’est beaucoup trop petit pour une école », précise M. Lessard.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, assure être sensibilisé à la situation et accompagne la Ville de Sainte-Marie dans ses démarches.

Espoir

Normand Lessard croit que la volonté du gouvernement Legault de déménager les populations des zones inondables favorise la Commission scolaire.

Après les dernières inondations, le premier ministre François Legault avait répondu positivement à une chanson d’un élève de 6e année réclamant une nouvelle école à Scott.

Photo : Radio-Canada/Cimon Leblanc

Avant la chanson devenue virale composée par le jeune James Paquet, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin travaillait depuis près de trois ans pour obtenir le feu vert du gouvernement.

« On a un James qui a été très performant. On va peut-être lui faire un petit clin d’œil à nouveau au besoin », lance M. Lessard à la blague.

Pour Sainte-Marie, les démarches de la commission scolaire sont trop embryonnaires pour établir un échéancier.