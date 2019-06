Sur la piste cyclable achalandée d'Union-Adanac, Kevin, étudiant à l'Académie Britannia, explique combien ses déplacements quotidiens vers l’école ou le travail se sont améliorés depuis qu’il les fait au moyen des vélos en libre-service.

Les stations sont nombreuses et elles facilitent les déplacements. Kevin, utilisateur quotidien des vélos en libre-service

Plus de 100 000 Vancouvérois et touristes ont essayé le Mobi depuis son implantation, en juillet 2016, selon sa directrice générale, Mia Kohout.

Trois ans après l'inauguration du service, les bicyclettes Mobi n'ont cessé de se multiplier à Vancouver. Elles sont passées de 240 à 2000, et se retrouvent maintenant dans plus de 200 stations à travers la ville.

Vancouver a donc dépassé Toronto en termes de ratio de vélos en libre-service par habitant et se rapproche maintenant de Montréal.

La Ville de Vancouver estime que la multiplication des stations et des vélos a permis de réduire le nombre de déplacements en voiture, en plus d’œuvrer pour un avenir durable.

La directrice générale du fournisseur Mobi est d'avis que leur implantation a changé le visage de Vancouver en donnant une meilleure visibilité au cyclisme.

Une infrastructure adaptée à la sécurité

Même si elle reconnaît qu’il existe encore des failles dans le réseau cyclable, Mia Kohout croit que la ville de Vancouver mérite d'être reconnue en matière de développement des voies réservées aux cyclistes.

Le grand nombre de voies cyclables séparées est la plus importante démonstration d'une meilleure sécurité pour les cyclistes à Vancouver. Mia Kohout, directrice générale de Mobi by Shaw Go

La directrice générale de Mobi, Mia Kohout, affirme qu’une infrastructure adaptée est primordiale pour assurer la sécurité des cyclistes. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement de la Colombie-Britannique accorde cette année 1 million de dollars pour l'amélioration de l'infrastructure cyclable à Vancouver.

Mme Kohout espère que les projets prioriseront l'aménagement de voies séparées par des barrières physiques, surtout dans les grandes artères commerciales du centre-ville.

Un désir d'expansion

Plus de 100 000 Vancouvérois et touristes auraient essayé le Mobi à Vancouver, depuis son implantation en juillet 2016. Photo : Radio-Canada / Geneviève Lasalle

L’an dernier, la seconde phase de prolongement a permis d’étendre le service de Mobi vers l'est, jusqu’à Commercial Drive. Plus de 50 stations et 500 vélos ont été ajoutés.

Mme Kohout a bon espoir de voir de nouveaux prolongements, mais elle n’est pas en mesure d'en parler de manière plus concrète.