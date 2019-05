La CSN pourra en appeler d’une décision de la Ville de Gaspé

Pierre Samuel a été engagé comme journalier par la Ville de Gaspé à l'été 2007. À la suite d'un conflit de travail qui a dégénéré, il s'est retrouvé en congé maladie et a été congédié.

Depuis, l'affaire traîne devant les tribunaux. Dans une décision rendue le 17 mai dernier, la requête pour permission d'en appeler déposée par la CSN a été accueillie.

Selon le syndicat, les relations de travail ont été difficiles entre un contremaître de la Ville de Gaspé et Pierre Samuel, qui estime avoir été victime d’agressions verbales dès son embauche été 2007.

Hôtel de ville de Gaspé. Photo : Radio-Canada

En novembre 2007, il est en arrêt de travail. La CSSTCommission de la santé et de la sécurité du travail reconnaît une lésion professionnelle à la suite des événements. La Ville conteste cette décision et décide de le congédier.

Le 31 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur avait subi une lésion professionnelle de nature psychique.

Entre temps, la Commission de santé et de sécurité au travail (CSST, aujourd’hui CNESST) avait déterminé qu’il n’était pas souhaitable pour M. Samuel de retourner à l’emploi de la Ville sous les ordres de l’agresseur , affirme le conseiller syndical à la CSN, Benoit Roy Déry. L’employeur, ce qu’il a fait à la suite de la décision, c’est qu’il a intégré M. Samuel et l’a recongédié.

On peut lire dans la décision de la Cour d’appel : « De l’avis de l’arbitre dans ce dossier, la Ville n’a pas réussi à prouver de cause juste pour mettre fin administrativement à l’emploi du travailleur puisque le harceleur n’est plus à l’emploi de la Ville et qu’aucune démarche d’accommodement raisonnable n’a été entreprise. Selon l’arbitre, la Ville utilise des prétextes pour ne pas tenter d’accommoder le travailleur en se rabattant sur les limitations fonctionnelles déterminées par la CSST. […] L’arbitre accueille donc la plainte pour mesures discriminatoires, fait droit aux griefs, constate que la Ville l’a congédié illégalement et a agi de manière abusive et discriminatoire à son endroit, constate que la Ville n’a pas respecté son obligation d’accommodement. »

On est au deuxième congédiement où on a eu gain de cause , indique Benoit Roy Déry. La Ville a demandé une révision judiciaire et a eu gain de cause et nous on trouvait que ça n’avait pas de bon sens. On a demandé la permission d’en appeler et on l’a obtenue.

La Ville de Gaspé n’a pas voulu commenter le dossier.

Avec les informations de Bruno Lelièvre