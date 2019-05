Un 1er juillet 2019 sans cannabis et avec une sécurité « améliorée »

Un texte d’Alexandra Angers

La colline du Parlement et le parc Major's Hill resteront des environnements sans fumée. Les organisateurs de la fête du Canada ont rappelé en point de presse, mercredi, que l’événement se veut d’abord et avant tout familial.

Patrimoine canadien a également indiqué que les dispositifs de sécurité seront grandement améliorés cette année, entre autres en vue de réduire l’attente pour l’accès aux sites.

Il y a eu des défis il y a deux ans, ça a été corrigé l’année dernière, et cette année, on a encore amélioré. On va avoir encore plus de bénévoles que jamais , a souligné le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez.

On veut s’assurer d’avoir un site qui est totalement sécuritaire, mais qu’en même temps, les gens puissent en profiter et avoir du plaisir. Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Andrew Campbell, le sous-ministre adjoint au ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé que le gouvernement a notamment fait appel à expert en sécurité qui a déjà travaillé en gestion de foule pour Disney.

Ce dernier a conçu un plan pour s’assurer que les gens aient rapidement accès au site afin d’éviter [qu’ils] fassent la file trop longtemps , a expliqué M. Campbell, sans donner davantage de détails.