Les urgences de l’hôpital Concordia deviendront un centre de soins

L’Office régional de santé de Winnipeg (ORSW) et Soins communs ont confirmé la date du changement mercredi.

« À l’origine, on avait annoncé pour la fin juin, mais vu qu’il y avait un manque d’infirmières dans le département d’urgence. On a décidé avec l’hôpital Concordia qu’il serait mieux de faire les changements aussi tôt que possible », précise le président de l’ORSW, Réal Cloutier.

L’organisme a également annoncé que la transformation des urgences de l’hôpital Seven Oaks est prévue pour septembre.

« À Seven Oaks, on a besoin de travailler avec l’équipe sur place pour confirmer tous les détails, parler avec les employés pour être certains qu’ils ont confiance et identifier les risques. C’est très important », ajoute Réal Cloutier.

La semaine dernière pourtant, le ministre de la Santé, Cameron Friesen, ne s'était pas prononcé quant à la possibilité technique d’un changement pour juin.

Le ministre avait alors souligné qu’il souhaitait s’assurer que les services de l’hôpital de Saint-Boniface puissent accueillir les patients de Concordia, avec du personnel suffisant sur place.

En effet, pour faire face à la redirection du flux des patients, des employés supplémentaires seront embauchés pour les urgences de l’hôpital de Saint-Boniface, de l’hôpital Grace et du Centre des sciences de santé, affirme Réal Cloutier.

Dans un communiqué, le syndicat représentant les infirmières et les autres travailleurs de la santé se dit déçu de la décision du gouvernement. Il estime ce changement « précipité ».

Le syndicat pointe également le manque de clarté quant à savoir si les anciennes infirmières des urgences de Concordia pourront reprendre des postes dans le nouveau Centre de santé.

« On est en discussion avec le syndicat », affirme Réal Cloutier.

Les changements dans les services d’urgence font partie d’une réévaluation du système de santé de la province selon les recommandations fournies par le docteur David Peachey, un consultant de Nouvelle-Écosse embauché par la province.

Le gouvernement entendait initialement fermer les urgences de l’hôpital Concordia pour en faire une clinique sans rendez-vous, mais a changé ses plans après les recommandations du docteur Peachey. Ce dernier a préconisé la mise en place d’un centre de soins d’urgence ouvert 24 heures sur 24.

La province assure que le nouveau centre de soins de l’hôpital Concordia aura le personnel nécessaire pour s’occuper des patients pour des cas urgents, mais pas pour les cas où le pronostic vital est engagé. Le gouvernement assure toutefois que des protocoles seront mis en place pour gérer les cas plus graves.

Avec des informations de Camille Gris-Roy