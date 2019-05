La SPCA de Montréal n'inquiète pas le Festival western de Saint-Tite

L'intervention de la SPCA de Montréal à Saint-Édouard-de-Maskinongé ne semble pas être une source de préoccupations à Saint-Tite.

Au cours des dernières années, la SPCA de Montréal a dénoncé les rodéos présentés au Festival western de Saint-Tite, demandant notamment qu’ils soient annulés.

Le directeur général du Festival Pascal Lafrenière assure que ses rodéos seront présentés en toute légalité et dans le respect des animaux.

C'est sûr que comme citoyen corporatif, on regarde ce qui se passe, admet M. Lafrenière. Mais nous, on garde notre ligne de conduite en se disant : “Ce qu'on fait chez nous on le fait bien”. On n'est pas des experts en terme de zoo, mais bien en terme de rodéo.

Il affirme que le Festival continue de collaborer avec les autorités compétentes , mais précise n’avoir aucune communication avec celles-ci en ce moment.

Des habitués… et des nouveautés

En septembre prochain, les habitués du Festival renoueront donc les 10 rodéos professionnels présentés à Saint-Tite.

Ils pourront aussi voir à l’oeuvre les chevaux du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada.

Sur scène, Guylaine Tanguay, Renée Martel, Paul Daraîche et Brigitte Boisjolie, entre autres, reviendront divertir les festivaliers.

De nouveaux visages du country comme le chanteur Matt Lang font aussi partie des artistes invités, alors que le quatuor QW4RTZ offrira aussi une soirée a capella à saveur country pour tenter d’attirer un nouveau public.

Le 52e Festival western de Saint-Tite se déroulera du 6 au 15 septembre prochain.

Avec les informations d'Anne-Marie Lemay