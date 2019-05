La famille du défunt couple Sherman veut mettre les documents liés à l'héritage à l'abri de la presse

La Cour d'appel de l'Ontario a cassé au début du mois le jugement d'un tribunal inférieur, qui avait donné raison aux administrateurs de l'héritage des Sherman et à leurs héritiers à l'été 2018. Le plus haut tribunal de la province avait donc autorisé la publication des documents de succession du couple après avoir entendu en appel le journaliste Kevin Donovan.

La famille Sherman demande toutefois un sursis parce qu'elle a décidé de demander à la Cour suprême du Canada la permission d'en appeler de la décision du juge Dunphy. Elle espère une décision d'ici trois mois. En attendant, les documents convoités devraient rester sous scellés, selon elle.

Des proches aux obsèques de Barry et Honey Sherman le 21 décembre 2017. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les Sherman avaient remporté une première manche devant la Cour supérieure de l'Ontario contre le reporter et son employeur, en évoquant notamment la confidentialité des informations qui y sont contenues : l'identité des exécuteurs testamentaires, celle des héritiers et en particulier celle des mineurs, leurs coordonnées et surtout la valeur et la nature du patrimoine des Sherman.

L'avocate de la famille, Chantelle Cseh, insiste sur le caractère privé de telles informations pour garder les documents sous scellés en attendant que le plus haut tribunal du pays décide d'entendre la cause.

À lire aussi : Funérailles du couple milliardaire Barry et Honey Sherman

Me Cseh affirme que leur publication mettrait en danger ceux qui sont nommés dans ces informations, d'autant que le meurtrier du couple n'a toujours pas été arrêté. Il existe un risque que nos clients subissent un tort répréhensible si ces documents devaient être rendus publics , souligne-t-elle.

Kevin Donovan, qui n'est pas avocat et qui se défend seul, affirme au contraire que le risque est minime et qu'il ne mérite pas que les documents restent confidentiels pour protéger la vie privée des appelants.

Le risque appréhendé n'est basé que sur des hypothèses que la vie de toutes ces personnes est en danger; or, la police n'a jamais dit qu'elles seraient en danger si jamais ces informations devaient être publiées. Kevin Donovan, journaliste au Toronto Star

Le reporter reprend à ce sujet l'un des arguments du juge Dunphy : émettre des conjectures n'est pas un motif valable pour ordonner la mise sous scellés de documents.

Le journaliste Kevin Donovan du Toronto Star a remporté la seconde manche contre la famille Sherman. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

M. Donovan en fait par ailleurs un principe de transparence : les tribunaux doivent être accessibles au public. Le public est en droit de scruter à la loupe le processus judiciaire et il ne peut le faire que par l'intermédiaire de la presse.

Il s'interroge par ailleurs sur le précédent qui serait créé selon lui si les tribunaux intercédaient en faveur des Sherman. Pourquoi cette famille en particulier devrait-elle bénéficier d'un traitement de faveur?

M. Donovan affirme par ailleurs qu'il ne lui viendrait jamais à l'esprit, ni à son employeur, de publier le nom de mineurs ou encore les adresses et les numéros de téléphone des individus qui sont mentionnés dans ces documents. Je m'intéresse aux avoirs de la famille , dit-il.

La police a enquêté dans la maison de Barry Sherman où les deux corps ont été retrouvés en décembre 2017. Photo : Radio-Canada / Katherine Brulotte

Le journaliste se dit néanmoins prêt à ce que ce type d'information soit caviardé advenant qu'il obtienne gain de cause.

Me Cseh s'est toutefois refusée à ce que les documents soient en partie censurés, parce qu'il serait notamment possible selon elle de retrouver ces individus par déduction logique avec le reste des informations non caviardées. Censurer en partie ces documents est une tâche impossible et cela ne permettrait pas de protéger l'identité des individus que l'on chercherait à protéger , explique-t-elle.

À lire aussi : Barry et Honey Sherman ont été tués par plusieurs assassins, selon des enquêteurs privés

Dans son droit de réplique, Me Cseh ajoute que le mal sera fait si jamais la famille Sherman n'obtient pas un sursis et que l'appel deviendra alors nul et non avenu, puisqu'elle n'aura plus rien à défendre. Il sera impossible de remettre sous scellés des documents qui auront déjà été rendus publics , conclut-elle.

Selon elle, cette cause n'a rien à voir avec le droit de la presse ou l'accès du public aux tribunaux, mais bien avec l'administration privée du patrimoine des héritiers Sherman .

La décision devrait être rendue la semaine prochaine.