Le tramway de Québec passera-t-il par Montréal?

« Il n'y aura pas de compromis de ma part », a réitéré Mme Plante mercredi avant-midi, rappelant que le programme fédéral mis en place pour financer le transport collectif était, de toute façon, encadré par des normes très strictes.

C'était la deuxième fois en deux mois que la mairesse se prononçait sur le sujet.

Les ordres de gouvernement fédéral, provincial et municipal se renvoient la balle depuis plusieurs semaines dans ce dossier. Au centre des échanges : les 800 millions de dollars manquants pour financer le projet de tramway de Québec, pour lequel Ottawa a déjà promis 400 millions.

Le problème réside dans le fait que les 5,2 milliards de fonds fédéraux réservés pour les projets de transport en commun au Québec doivent être distribués en fonction de la population et de l'achalandage – un système qui favorise de facto la région de Montréal, qui représente près de la moitié de la population québécoise.

Or, la modification de cette formule ouvrirait une boîte de Pandore, qui donnerait l'occasion à plusieurs municipalités canadiennes d'exiger des sommes supplémentaires d'Ottawa.

Aussi, le premier ministre du Québec, François Legault, cherche actuellement un moyen de compenser la Ville de Montréal sans pour autant exiger que la formule de redistribution des fonds fédéraux soit modifiée.

Son gouvernement déposera d'ailleurs un projet de loi dès demain pour donner à Québec les pouvoirs nécessaires à la réalisation du réseau structurant de transport en commun. Il a lui-même promis d'investir 1,8 milliard de dollars dans le projet. La balance – 300 millions – sera payée par la Ville de Québec.

S'il évoquait jusqu'à tout récemment la possibilité de réduire la taille du réseau de transport structurant pour assurer son financement, le premier ministre Legault se montre aujourd'hui beaucoup plus sûr d'en arriver à une entente qui satisfera toutes les parties concernées. « On a des bonnes discussions avec Mme Plante, a-t-il assuré mercredi. Ça va très bien. Et les gens de Montréal ne vont rien perdre. »

Ce qu'on veut s'assurer, c'est d'utiliser le 5,2 milliards le plus rapidement possible. François Legault, premier ministre du Québec

La veille, M. Legault avait suggéré que la métropole n'avait pas suffisamment de projets sur la table pour utiliser toutes les sommes qui lui sont destinées – des propos qui n'ont pas manqué de faire bondir la mairesse Plante mercredi.

Encore loin d'un accord, dit la mairesse

Mme Plante admet avoir discuté du sujet avec son homologue de Québec, Régis Labeaume, dans le but de trouver une solution, mais « il ne faut pas que ça se fasse au détriment des Montréalais et des Montréalaises », souligne-t-elle. « Parce qu'en ce moment, les 800 millions, moi, je sais quoi faire avec. J'ai assez de projets à être financés au niveau du transport collectif pour les utiliser entièrement. »

Une rencontre est d'ailleurs prévue jeudi entre Mme Plante et M. Labeaume, qui s'est montré compréhensif, mercredi. « Valérie, c’est ça qu’elle dit exactement : "Je veux, moi, le tramway de Québec. Mais comment veux-tu que je me délaisse comme ça? Il faut que j’aille des garanties!" »

Les négociations se poursuivent aussi avec le gouvernement Legault. « Si le gouvernement est sérieux et souhaite nous faire une proposition intéressante pour les Montréalais, je vais l'étudier avec attention », a promis Valérie Plante. Mais « on n'est pas encore là », a-t-elle prévenu. « Pas du tout. »

Il faut que ce soit un bon deal. Un très bon deal. Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Si – et je dis bien si – il y avait une entente avec le gouvernement du Québec, il va falloir que ce soit une offre qui n'a aucun impact sur les projets, sur les calendriers... aucun impact financer non plus », a-t-elle résumé.

Le chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, Lionel Perez, s’est dit pour sa part « préoccupé » par les versions contradictoires du premier ministre Legault et de la mairesse Plante sur l’évolution des pourparlers.

« Moi, j’ai plutôt tendance à croire le gouvernement sur cet enjeu-là », a-t-il indiqué.

« Je pense que, ce qu’on peut constater, c’est que les Montréalais vont perdre 800 millions de dollars de fonds pour la mobilité, négociés par la mairesse de la mobilité », a déploré M. Perez.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine et Fanny Samson