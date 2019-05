Des sinistrés de Maniwaki se vident le coeur

Hubert Mercier et son fils Martin sont découragés. L'eau a finalement gagné le sous-sol de leur maison, malgré tous les efforts déployés et trois pompes qui fonctionnent en tout temps.

Ça fait trois semaines que ça a commencé et puis on pensait tout le temps que c'était pour aller de jour en jour mieux, et on s'aperçoit que de jour en jour, c'est pire , raconte M. Mercier.

De plus, il n'a plus d'assurance pour son sous-sol. Moi l'année passée, mes assurances me coûtaient 3000 $, [...] ils m'ont baissé à 2000 $, mais je n'ai plus d'assurance pour le sous-sol , poursuit-il.

Je ne veux plus vivre ça. Ça nous rend malades, ma femme est malade. On va être obligé de s'en aller. La toilette déborde. Je ne sais pas où on va aller , lance M. Mercier. Il se sent désemparé et envisage de quitter sa maison. Il déplore le manque de services offerts par la Ville : Le service? On n'en a pas eu .

Agrandir l’image Martin Mercier est un sinistré des inondations à Maniwaki. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Son fils, Martin Mercier, croit aussi que la Municipalité de Maniwaki aurait pu les aider davantage. La mairesse, on ne l'a pas vue ici. Pourtant, c'est une zone pas mal inondée, aucune nouvelle d'elle, c'est plate pas mal , commente-t-il, en montrant les dégâts dans le sous-sol de la résidence.

Pour sa part, Christine Bélair, également résidente de Maniwaki, n'en est pas à sa première inondation. Depuis 2017, on a eu des inondations par la nappe phréatique. [...] Maintenant, on a à peu près deux pouces qui rentrent tout le temps. On a une pompe submersible qui fonctionne. Depuis le 12 mai, l'eau rentre partout dans le sous-sol , constate-t-elle.

La sinistrée juge aussi que la Ville n'a pas assez informé les citoyens. On n'a rien eu [de la Ville]. [La mairesse] on ne la voit pas, elle est invisible , déplore-t-elle. On a besoin des avertissements [...] qu'ils nous disent : "Regardez la nappe va monter, préparez-vous".

De son côté, la mairesse de Maniwaki, Francine Fortin, se défend de ne pas avoir été assez présente. La Ville a mis en place des mesures de sécurité. On répond aux citoyens. On fait des tournées dans nos quartiers. [...] La Ville informe , souligne-t-elle.

C'est sûr qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. [...] Je trouve ça dommage, parce que la Ville a mis toutes les actions en place. Francine Fortin, mairesse de Maniwaki

Selon la mairesse Fortin, les eaux baissent depuis lundi et le système d'évacuation des eaux fonctionne encore.

Avec les informations de Christian Milette