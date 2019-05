De nouvelles évacuations à cause de feux de forêt dans le nord de l’Alberta

De nouvelles évacuations ont été ordonnées mercredi en début d'après-midi dans les comtés de Mackenzie et de Northern Lights, dans le nord de l'Alberta en raison des feux de forêt.

Le premier avis publié à 12 h 56 concerne le comté de Mackenzie dans l'extrême nord-ouest de la province.

Toutes les personnes qui se trouvent au camping de La Crete Ferry et dans un rayon de deux kilomètres à l'est du camping doivent évacuer les lieux immédiatement.

Le système provincial d'alerte indique que les gens qui sont du côté est de la rivière de la Paix doivent aller vers La Crete. Ceux étant à l'ouest doivent se déplacer en direction de la route 35.

Deuxième avis pour Northern Lights

Le deuxième avis d'évacuation a été publié à 13 h 54 pour le comté de Northern Lights dans le centre-ouest de la province.

« En raison de l'incendie de Battle River, le comté de Northern Lights a déclaré un ordre d'évacuation obligatoire pour permettre aux habitants d'évacuer immédiatement [le secteur] », a indiqué Alberta Emergency Alert.

L’ordre couvre toute la zone comprise entre la route 922 au nord, le camping Twin Lakes au sud et la rivière Notikewin à l’ouest.

Les résidents de la zone doivent partir tout de suite et se présenter au bâtiment County of Northern Lights Main Office situé au 600, 7e Avenue N.O. à Manning. Ceux qui sont incapables de quitter les lieux par leurs propres moyens doivent appeler immédiatement le 780 836-3348. La province prévient que la visibilité risque d’être réduite sur les routes en raison de la fumée.