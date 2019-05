Manque de tentes et sacs de couchage pour les sans-abri à Regina

Afin de répondre aux besoins des sans-abri, l’organisme basé à Regina sollicite l’aide des citoyens pour recueillir des tentes de camping et des sacs de couchage.

La directrice de l’organisme, Cora Sellers, raconte que mardi soir, plusieurs personnes dans le besoin se sont présentées à son centre pour lui demander de l’aide afin de passer une bonne nuit de sommeil.

« Les gens qui n’ont pas d’endroit à dormir nous demandent des tentes. Ce matin, on s’est rendu compte que d’autres personnes, qui dormaient dans des refuges, voulaient un sac de couchage, car leur refuge n’était pas confortable. »

Ce n’est pas la première fois que Mme Sellers et son organisme sont plongés dans une telle situation. C'est également survenu l’automne dernier, précise-t-elle.

« C’est choquant. On pense que c’est un problème qui n’arrive que dans les grandes villes, mais ce n’est pas le cas. La pauvreté est cachée à Regina, mais nous, qui sommes sur le terrain, la voyons. »

Carmichael Outreach aide également les plus démunis en leur offrant des vêtements et de la nourriture, en plus de mener un programme d’échanges d’aiguilles.

Les dons du public peuvent se faire du lundi au vendredi, entre 9h et 16h30, au 1940, rueMcIntyre.