L'hôpital de Ville-Marie reçoit un prix en lien avec la sécurité de ses patientes

L'hôpital de Ville-Marie a été confronté à une découverture médicale en anesthésie pendant plusieurs semaines en 2018.

L'équipe mère-enfant s'est alors mobilisée pour assurer la sécurité des patientes, surtout lors des transferts en ambulance.

Cette mobilisation rapide lui a valu le prix de Glocal Salus. On s'est mis en petits groupes avec les équipes jour, soir et nuit. On a fait des ateliers. On a revu nos protocoles de réanimation. Ce qui était important c'était la communication , explique la cheffe d'unité multiclientèle et continuum mère-enfant à l'hôpital de Ville-Marie, Marie-Pierre Bizier.

On a élaboré un cartable avec tous les numéros pour les infirmières et les médecins, avec les numéros de téléphone des hôpitaux, pour savoir qui appeler en cas de transfert. Les enveloppes de transfert étaient prêtes pour éviter des délais. Nos valises de transfert étaient prêtes et révisées toutes les semaines , ajoute Mme Bizier.

Reconnaître le travail d'une petite équipe

Le trophée remis à l'hôpital de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Trois prix sont remis annuellement en Amérique du Nord. Les équipes récipiendaires doivent faire partie du programme AMPRO, soit l'Approche multidisciplinaire en prévention des risques en obstétrique.

Il s'agit donc d'une distinction importante pour la petite équipe de Ville-Marie, composée d'une vingtaine de personnes.

C'est un honneur pour nous d'avoir ce prix-là, on est très content. Ça vient prouver que même si on n'est pas beaucoup, quand on est en équipe, on peut faire de quoi , confie le coordonnateur des activités et coprésident d'AMPRO, Jacques Goupil.

L'équipe en obstétrique assure qu'aucun incident ou accident n'est survenu pendant les périodes de découverture à l'hôpital de Ville-Marie.

L'équipe de Ville-Marie sera appelée à présenter son projet cet automne lors du Congrès de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.