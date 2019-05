Une première formation professionnelle menant à la double diplomation France-Québec

Une entente entre les gouvernements français et québécois permet désormais la reconnaissance des diplômes de préposé aux bénéficiaires et d'aide-soignant des deux côtés de l'Atlantique. À compter de lundi, une première stagiaire française, étudiante aide-soignante, commencera un stage au Saguenay en vue d'une double diplomation.

« On n’a sûrement pas les mêmes pratiques au niveau de l’approche auprès des patients, au niveau de l’ergonomie, au niveau des soins », estime Marie Jegou, étudiante aide-soignante au Lycée des métiers Carcado-Saisseval de Paris. « Et je pense que, en allant là-bas, ça m’apportera une expérience professionnelle et personnelle ».

Elle a été la première à montrer de l’intérêt pour le programme de bidiplomation en santé, élaboré depuis deux ans par son lycée et la commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Tania Eddy et Audrey Desmeules, toutes deux infirmières enseignantes au centre de formation professionnelle l’Oasis de Chicoutimi, sont à l’origine du projet. Une idée attrayante au départ, mais qui a demandé beaucoup d’analyse et de discussions.

Audrey Desmeules et Tania Eddy, formatrices au centre de formation professionnel l'Oasis de Chicoutimi, responsables du dossiers des stages internationaux. Photo : Radio-Canada

« L’aide-soignante, en France [a] des connaissances sur l’anatomie, la biologie, plus approfondies que nous, alors que nos préposées vont être plus techniciennes, si on veut. Donc, il y a beaucoup de différences », précise Tamia Eddy. Il a donc fallu évaluer ces différences et concevoir les stages et leur suivi de façon à rendre ces compétences complémentaires pour répondre aux besoins des marchés du travail français et québécois.

C’est ainsi qu’est né le projet « Innovation en formation professionnelle soignante », qui a reçu l’aval du Québec et de la France pour une expérience-pilote de deux ans.

Attirer des étudiantes des deux côtés de l’Atlantique

Dans un premier temps, ce sont les étudiants français qui viendront compléter leur formation lors de stages au Québec. Le voyage inverse devrait suivre sous peu.

Il faut dire que tant en France qu’au Québec, on vit des problèmes de recrutement d’étudiants dans les secteurs professionnels de la santé.

Nathalie Joly, formatrice au Lycée des métiers Carcado-Saisseval de Paris Photo : Radio-Canada

« La grande difficulté, en France, c’est de remplir nos écoles d’aides-soignants, car nos écoles d’aides-soignants ferment les unes après les autres, par manque de candidats », déplore Nathalie Joly, formatrice au Lycée des métiers Carcado-Saisseval. Une façon, donc, de susciter les vocations en offrant des perspectives intéressantes. Cette vision est partagée ici au Québec.

« Ce qui est visé également c’est de redorer l’image de nos formations mutuelles aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires au Québec. Et c’est un travail qui passe par le milieu de la santé, mais aussi par les milieux de l’éducation en créant des partenariats innovants comme on le vit aujourd’hui », ajoute Dominic Boily, directeur du Centre de formation l’Oasis.

Des mesures dont le but est aussi de combler les problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine, au Québec comme en France.

D'après le reportage de Denis Lapierre