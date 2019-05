Des promoteurs s’offrent l’éolienne à axe vertical de Cap-Chat

Benjamin Leduc et Benoit Bénéteau, deux promoteurs de Montréal, viennent d'acquérir l'éolienne à axe vertical de Cap-Chat.

Depuis 1994, les gens visitent la grande Éole, une des plus grandes éoliennes à axe vertical au monde.

Originaire de Paspébiac, le copropriétaire Benoit Bénéteau, exerce la profession d’avocat à Montréal. ll reste discret sur le montant de la transaction, mais compte investir davantage en modernisant le site touristique. Il y voit beaucoup de potentiel.

Je vois le terrain comme un patrimoine industriel unique au monde. Benoit Bénéteau, copropriétaire du site de la grande éolienne de Cap-Chat

La géante de Cap-Chat est très impressionnante. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

M. Bénéteau se définit comme un amoureux de la région. Étant donné que je suis souvent à Cap-Chat, je me suis dit "pourquoi ne pas faire quelque chose avec ça?" , mentionne-t-il.

Le nouveau propriétaire dit aborder cette acquisition avec un œil nouveau. Comme on est à 8 heures de route, c’est un peu difficile de faire de la gestion à distance , reconnaît-il. On va maintenir certaines activités cet été. Notre objectif, c’est d’embellir et surtout, de moderniser le site. Il a été pas mal laissé à l’abandon ces dernières années. Il y a eu quelques travaux esthétiques qui ont été faits, mais le potentiel qu’on voit là-dedans est loin d’être exploité.

Le système de freinage à disques sur l’axe principal de l’éolienne à axe vertical Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Comme les dernières données du CLDCentre local de développement font référence à 12 000 visiteurs en 2012, il s'agit d'une bonne nouvelle pour la conseillère à la promotion touristique du CLDCentre local de développement de la Haute-Gaspésie, Marie-Eve Blanchette.

C’est la porte d’entrée des touristes qui viennent de l’ouest , rappelle-t-elle. Le premier coup d’œil qu’ils ont, c’est la grande Éole. Des parcs éoliens, on en voit partout au Québec, mais une éolienne comme celle-ci, c’est la seule, alors c’est sûr que ça les attire. Ils veulent en savoir davantage : pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Alors oui, c’est un important attrait touristique pour notre MRC.

Éoliennes à Cap-Chat Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

L'éolienne à axe vertical a été construite en 1983 par Hydro-Québec dans le cadre d'un projet de recherche. Elle s'est immobilisée au début des années 1990 et a été vendue à un promoteur touristique quelques années après, en 1994.

L'éolienne à axe vertical n'est pas la seule acquisition de Benoit Bénéteau. En 2016, son partenaire et lui ont aussi acheté le terrain où se trouve le rocher Cap-Chat. Il a aussi des projets pour ce secteur de la région. Il ne sait pas encore si les deux sites seront liés par un projet de grande ampleur ou s'ils seront indépendants.

Tout reste encore à développer, mais il veut entreprendre des études de faisabilité avant de prendre une décision.