Des parasites dorment encore plus longtemps sur les tablettes des laboratoires en Outaouais

L’an dernier, Radio-Canada révélait que le délai d’analyse de parasites pouvait atteindre 12 mois. Bien que la situation se soit résorbée pour les analyses d’infections transmissibles sexuellement et en hématologie, elle s’est gravement détériorée pour la détection de parasites.

Les patients visés par ces délais sont ceux qui souffrent par exemple de troubles digestifs ou intestinaux, de diarrhée infectieuse ou d’une infection parasitaire du gros intestin. Dans certains cas, les délais de traitement des échantillons sont si longs que ces patients pourraient même ne jamais recevoir leurs résultats.

Selon une estimation fournie par le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de Santé et de Services sociaux ) de l’Outaouais, environ 2000 éprouvettes attendent ainsi d’être analysées, dans certains cas depuis près de deux ans.

Pas de nouvelle, bonne nouvelle?

Le syndicat qui représente les technologistes médicaux s’inquiète de cette augmentation du délai d’analyse des parasites. L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ( APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ) affirme que ses membres souhaitent offrir un service adéquat dans des délais acceptables aux patients de l’Outaouais, mais qu’ils se sentent impuissants devant la surcharge de travail qui les empêchent de le faire.

La représentante nationale de ce syndicat, Christine Prégent, estime que des patients peuvent mal interpréter ce long silence qui suit le prélèvement d’échantillons, en supposant, à tort, qu’ils n’ont pas de problème de santé.

Christine Prégent est représentante nationale pour l'APTS Outaouais Photo : Radio-Canada

Sachant que la croyance populaire veut que ''pas de nouvelles, bonnes nouvelles'', s’il y a des échantillons qui dorment depuis plus d’un an et demi, puis que les gens sont sans réponse de diagnostic, c’est très inquiétant , commente Mme Prégent.

Le CISSS de l’Outaouais a besoin d’aide pour rattraper le retard

À l’Hôpital de Hull, la technique d’analyse des parasites doit se faire manuellement, ce qui complique le travail des techniciens en laboratoire.

Lors de la dernière année, la direction des services diagnostiques a tenté de transférer une partie de ses échantillons en attente vers des laboratoires d’autres régions du Québec, sans succès.

L’information qu’on a reçue, c’est que les plus vieux échantillons qui sont à analyser actuellement datent de l’automne 2017. Christine Prégent, représentante nationale de l'APTS Outaouais

Afin de rattraper ce retard important, le CISSS de l’Outaouais a dû faire appel au privé. La compagnie Dynacare aura le mandat d’analyser ces 2000 éprouvettes en arriéré.

De plus, pendant un an à compter du début du mois de juin, tous les nouveaux échantillons pour analyse de parasites seront transférés vers un hôpital de Montréal afin de respecter la norme.

Les résultats devraient revenir aux médecins dans un délai de deux à trois semaines d’ici l’automne , affirme la directrice adjointe aux services diagnostiques du CISSS de l’Outaouais, Marie-Ève Cloutier.

La directrice adjointe aux services diagnostiques du CISSS de l’Outaouais, Marie-Ève Cloutier. Photo : Radio-Canada

Les autorités en matière de santé de l’Outaouais désirent également se procurer des équipements de haute technologie afin de moderniser leurs méthodes d’analyse des parasites et ainsi accélérer le processus.

On peut de moins en moins se permettre de conserver des techniques manuelles. Marie-Ève Cloutier, directrice adjointe aux services diagnostiques du CISSS de l’Outaouais

La collaboration des médecins demandée pour réduire le nombre d’analyses

Plus l’éprouvette attend longtemps sur les tablettes des laboratoires, moins il devient pertinent d’en faire l’analyse, selon le CISSS de l’Outaouais. C’est pourquoi les échantillons de parasites qui n’ont toujours pas été traités depuis plus de six mois seront réévalués afin de déterminer si l’analyse est toujours nécessaire. Les cas urgents sont cependant traités en priorité, fait remarquer Mme Cloutier.

Ce tri dans la liste d’attente devrait permettre de réduire la charge de travail des technologistes médicaux, selon elle. On va demander au médecin si, selon les symptômes physiques du patient, l’analyse est toujours nécessaire et si oui, l’analyse serait effectuée , précise-t-elle. Si le médecin juge que l’analyse n’est plus nécessaire, le patient n’obtiendra jamais son résultat.

Une fois que le nombre d’analyses de parasites à effectuer aura enfin diminué, cela viendra soulager les technologistes médicaux qui sont à bout de souffle, selon Mme Prégent de l’APTS Outaouais.

Les gens appliquent sur d’autres postes en espérant de meilleures conditions [de travail]. Ça dégarnit le service en parasitologie, les gens fonctionnent en équipes réduites, ça amène de la surcharge de travail , explique-t-elle. Tout ce qui est rétention et attraction du personnel, c’est vraiment problématique en ce moment dans ce secteur.

Du renfort en microbiologie pour améliorer les pratiques

Le CISSS de l’Outaouais est actuellement en recrutement intensif de microbiologistes. Il n’y en a que deux dans la région, mais l’un d’entre eux prend sa retraite, tandis que l’autre est en congé de maladie prolongé.

Les nouveaux experts en infectiologie devront mettre en place un ensemble de critères à surveiller afin de guider les médecins vers les meilleures analyses à demander en fonction des symptômes de leurs patients.

Mme Cloutier croit que l’expertise des microbiologistes qui seront recrutés permettra de réduire le nombre d’analyses de parasites inutiles. On n’est pas là pour ne pas réaliser les tests, mais plus pour les accompagner dans les meilleures pratiques , dit-elle.