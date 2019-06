Des acteurs plaident pour une plus grande place aux accents à l'écran

Deux acteurs de Vancouver croient qu'il est temps de faire place aux accents dans les productions américaines, pour mieux refléter la société et inclure les immigrants qui côtoient quotidiennement les natifs du pays.

Al (Alessandro) Miro, né en Italie, dit avoir dépensé environ 13 000 $ pour que sa façon de parler « sonne américain » pour ses rôles, depuis qu’il a commencé sa carrière professionnelle, il y a 13 ans.

À la suite des discussions entourant la diversité et l’inclusion à Hollywood avec des avancées pour ce qui est du nombre et du genre de rôles créés, Al Miro a décidé de prendre la parole sur l’exclusion systématique des millions d’immigrants qui vivent aux États-Unis.

Je pense que le fait d’entamer cette discussion mènera lentement au changement, même si ce n’est qu'en faisant prendre conscience aux gens de la manière dont on parle de l'accent des immigrants. Al Miro, acteur

Il parle même de discrimination. « Parfois, les mots étaient vraiment durs, et je pense que beaucoup de gens n’étaient pas conscients que cela pouvait être perçu comme de la discrimination, ou qu’il s’agissait en réalité de cela », dit-il.

L’acteur vancouvérois a soulevé le problème à l’occasion d’une rencontre du syndicat représentant les acteurs, l'Union of B.C. Performers/ACTRA.

Andrea Stefancikova s’est jointe à lui, car elle croit également que le moment est venu d’en parler. Elle est née en Slovaquie et s’est installée au Canada à la fin de l'adolescence.

La télévision et le cinéma deviennent plus inclusifs, dit-elle, mais cela doit s'appliquer aussi aux personnes de la première génération :« Ce sont des citoyens à part entière. »

Et ce n’est pas parce que nous notre façon de parler est différente que nous ne faisons pas partie de ce pays. Andrea Stefancikova, actrice

Le talent pour s’imposer

Selon un répétiteur pour la prononciation des dialogues, Tony Alcantar, des exemples viennent contredire l’affirmation du rejet des accents à l’écran. Il cite, entre autres, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Salma Hayek ou encore Penelope Cruz.

Également acteur, Tony Alcantar affirme que l'industrie du film et de la télévision est maintenant très liée à des stars multiculturelles parce qu’elles savent qu’il existe un public en Europe et en Amérique du Sud.

Il y a de la place, mais il faut offrir l’excellence. Et puis, il faut changer les choses de l’intérieur. Et ça change déjà. Tony Alcantar, répétiteur en prononciation des dialogues et acteur

Des stars internationales ont réussi à s'imposer à Hollywood malgré leur accent, souligne Tony Alcantar. C'est le cas d'Antonio Banderas et de Salma Hayek. Photo : Getty Images / Timothy Hiatt

Il ajoute que, si on regarde les films de la franchise Marvel, on remarque que les accents sont bien présents.

Quant à savoir ce qu’est l’accent américain normalisé à l’écran, il explique qu’il est fondé sur la région du Midwest, dans et autour de Chicago. « L’objectif est d’être compris par toutes les autres régions. C’est pourquoi la norme existe », estime ce spécialiste de la prononciation des dialogues.

Il y a une différence entre être compris et perdre son identité. Al Miro, acteur

Al Miro est d'accord sur le fait que, effectivement, un acteur doit avant tout livrer d’excellentes performances. Il souhaite cependant que la voix des immigrants se retrouve aussi à l’écran.

Après avoir lancé la discussion, Andrea et lui ont reçu beaucoup de messages de soutien. « On leur donne une voix et ça leur donne un sentiment d’appartenance, c’est ça qui compte », conclut Al Miro.