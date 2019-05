Vers une fusion de L’Aquilon et de Radio Taïga?

Lors d'une consultation publique mardi soir, une douzaine de Franco-Ténois ont décrit ce qu’ils aimeraient voir de ces deux médias francophones à l’avenir.

Depuis 2011, le journal L’Aquilon et Radio Taïga se partagent la même direction générale et le même conseil d’administration même s'ils restent des organismes à but non lucratif distincts.

La radio a pendant plusieurs années été aux dépens des revenus et des ressources du journal pour financer sa programmation. Mais cette année, Radio Taïga à finalement essuyé son déficit et sa dette envers le journal, selon le directeur des deux organismes, Maxence Jaillet.

« On commence à avoir deux médias qui peuvent se tenir debout et regarder vers l’avenir, explique-t-il. La question est donc : est-ce que ces deux médias-là pourraient être encore plus efficaces pour mieux aller rejoindre son public? Et comment ce public voudrait-il consommer ce contenu? »

Selon lui, une meilleure efficacité pourrait passer par une fusion complète des deux organismes. Une idée aussi avancée par les membres du conseil d’administration et bien reçue par les Franco-Tenois consultés mardi soir.

Maxence Jaillet est le directeur général de L’Aquilon et de Radio Taïga. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

« Il y a beaucoup d’endroits au niveau de nos finances où l’on pourrait mieux gérer notre argent si l’on n’était pas obligé de faire deux comptabilités, ou deux vérifications financières, » dit-il.

Les détails et la formule que pourrait prendre une telle fusion restent encore à déterminer.

Un rapport sommaire sur ce qui a été entendu lors de la consultation sera remis à l’administration commune des médias avant l’AGA planifié pour le 11 juin.

Une douzaine de Franco-Ténois ont participé à la consultation communautaire sur l'avenir des médias communautaires francophones aux T.N.-O. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Vers un virage numérique

À travers les opinions et les idées véhiculées mardi soir par les participants à la consultation, le virage numérique est ressorti comme un point incontournable pour l’avenir des deux médias.

Certains ont mentionné que si les deux organismes fusionnent, il serait plus simple et efficace d’entretenir un seul et même site web pour le journal et la radio.

D'autres ont aussi soulevé le besoin d’une mise en ligne plus quotidienne des nouvelles d’actualités et d’une meilleure présence sur les réseaux sociaux.

Radio Taïga célébrera ses 18 ans en onde en septembre. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le contenu du journal a aussi inspiré les discussions. Des participants ont indiqué leur intérêt pour davantage de nouvelles régionales dans les domaines scientifiques, environnementaux et politiques sur le territoire et sur l’Arctique.

Avec les quatre employés à temps plein des deux médias, le besoin de ressources additionnelles fait aussi consensus auprès des participants à la consultation.

La radio attend d’ailleurs de voir si elle recevra l’argent demandé au Fonds canadien de la radio communautaire pour un poste d’un animateur d’émission matinale quotidienne, qui viendrait donner une saveur d’actualité à la programmation de la radio.