Les Raptors pourraient créer la surprise en finale de la NBA

Le défi est de taille pour les Raptors contre les Warriors de Golden State qui sont les champions en titre de la National Basketball Association (NBA). Mais la formation torontoise a certains avantages et pourrait créer la surprise. Voici cinq raisons qui expliquent pourquoi.

1. L'avantage terrain

Les Raptors amorcent la série à domicile avec une ambiance survoltée qui plane partout dans la Ville Reine. Les deux premières rencontres ont lieu à Toronto. Des milliers de partisans sont attendus à l'extérieur de l'aréna Banque Scotia, au Jurassic Park, jeudi soir pour le premier match.

La foule rassemblée au centre-ville de Toronto a fêté bruyamment la victoire de ses Raptors. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

2. Deux victoires contre le Golden State

Les Raptors ont eu une bonne fiche en saison régulière et ont battu leurs adversaires lors des deux rencontres. Par ailleurs, Toronto a remporté un match de plus en saison régulière que le Golden State.

Kawhi Leonard et Norm Powell célèbrent après leur victoire en Conférence de l'Est. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

3. La capacité d'adaptation

La troupe de l'entraîneur-chef Nick Nurse a démontré pouvoir s’adapter au jeu de son adversaire. En séries, elle est parvenue à surmonter des déficits à plusieurs reprises.

Lors du cinquième match de la demi-finale de l'Est, les Bucks menaient par 10 points après le premier quart. Les Raptors ont nivelé le score et ont gagné avec une avance de six points. Sans oublier le troisième match de la série contre les Bucks, le 19 mai, qui s’est terminé après deux périodes de surtemps.

Giannis Antetokounmpo (à droite) tente de se démarquer de Kawhi Leonard (au centre) et Serge Ibaka. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

4. L'absence de Kevin Durant

Les Warriors de Golden State ont annoncé qu'ils seront privés de Kevin Durant. Il s’est blessé à la cheville lors du cinquième match de la demi-finale de l'Ouest contre les Rockets de Houston. Kevin Durant a été nommé joueur par excellence des finales de 2017 et 2018. Il pourrait aussi être absent lors du deuxième match.

Kevin Durant des Warriors ne pourra pas jouer le premier match contre les Raptors en finale de la NBA. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

5. Soif de victoire

Les Raptors se retrouvent en finale de la NBA pour la première fois de leur histoire. Ils ont soif de victoire. Cette énergie se fait aussi ressentir partout au pays. Étant la seule équipe canadienne de la NBA, Toronto peut compter sur le soutien de partisans d'un bout à l'autre du pays.